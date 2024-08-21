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        Haberler Dünya ABD'de nafaka ödememek için sahte belgeyle kendisini ölü gösteren kişiye hapis cezası | Dış Haberler

        ABD'de nafaka ödememek için sahte belgeyle kendisini ölü gösteren kişiye hapis cezası

        ABD'de çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini "hackleyerek" hazırladığı sahte belgeyle kendisini ölmüş gibi gösteren 38 yaşındaki Jesse Kipf, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:57
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        Nafaka ödememek için 'öldü'
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        Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.

        Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

        Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini "ölü bir kişi" olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.

        Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da "hackleyen" Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

        Federal mahkeme belgelerine göre Kipf, otellerde internet erişimi sağlayan GuestTek Interactive Entertainment ve bir pazarlama şirketi olan Milestone Inc. adlı iki özel şirketin yanı sıra Hawaii, Arizona ve Vermont'taki devlet sistemlerini hacklemekle suçlanıyor.

        Suçunu kabul eden 38 yaşındaki Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından 81 ay, yani yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kipf'in eski eşine 6 haneli bir borcu olduğu federal kayıtlarda geçiyor. Adalet Bakanlığı, devlet ve şirket bilgisayar sistemlerine verilen zararın ve Kipf'in nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemesinin toplam 195 bin 759 dolar tutarında olduğunu belirtti.

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