Grok-2 ve Grok-2 mini beta sürümü çıktı, tartışmalar beraberinde geldi
Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI, yapay zeka modelleri Grok-2 ve Grok-2 mini modellerini beta sürümüyle hayata geçirdiğini açıkladı. Bu yeni modeller, gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle birlikte X sosyal ağında görüntü oluşturma yeteneği sunuyor. Ancak bu görüntü oluşturma yeteneğinin diğer yapay zeka uygulamalarına göre, sansürsüz ve sınırlamasız olması X ve diğer platformlarda yanlış bilgi oluşturmak için kolayca bir araç haline dönüştürülebileceği tartışmalarını beraberinde getiriyor.
Teknoloji dünyasının tartışmalarla gündeme gelen ismi Elon Musk, bu kez yeni yapay zeka uygulaması ile bu tartışmaların odağında yer alıyor. Elon Musk, bundan yaklaşık 2 yıl önce Twitter’ı satınalması sonrasında sosyal medya devinin ismi de dahil olmak üzere birçok değişikliğe gitti. Son dönemin yükselen değeri yapay zeka uygulamalarına yaptığı yatırımı da Twitter (X) uygulamasına yansıtan Musk, xAI ismini verdiği şirket altında bu geliştirmeleri sürdürüyor.
Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi yapay zeka modeli Grok’un ikinci versiyonunu duyururken, bu güncelleme birçok yeni yapay zeka yeteneğini beraberinde getirirken tartışmaların da odak noktası oldu.
İşte şirketin yayınladığı Grok-2 ve Grok-2 mini modellerinin beta sürümünde yer alan detaylar...
GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA ÖNE ÇIKIYOR!
Grok 2’nin görüntü oluşturma konusunda sınırları zorladığını söylemek mümkün. Grok-2’nin en heyecan verici özelliği, doğrudan X sosyal ağı içinde görüntü oluşturabilme yeteneği olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar artık görsel içerikleri kolayca oluşturabilir ve gönderilerini veya mesajlarını zenginleştirebiliyorlar.
Yeni yapay zeka modeli, görüntü oluşturmak için Black Forest Labs’ın FLUX.1 teknolojisini kullanıyor. Sonuçlar etkileyici olsa da metaveri ve doğruluk konusunda sorular devam ediyor.
POLİTİK İLLÜSTRASYONLAR VE DAHA FAZLASI
xAI’nin Grok-2 modeli, görüntü oluşturma konusunda sansürsüz bir yaklaşım benimsiyor. Diğer yapay zeka uygulamalarının aksine bu sansürsüz yapı, kullanıcıların politik figürler, ünlüler ve gerçek kişiler gibi çeşitli konularda görüntüler oluşturabilmesine olanak tanıyor. Ancak bu özgürlük, bazı önemli sorunları beraberinde getiriyor..png
Sonuç olarak, xAI’nin Grok-2 modeli, görüntü oluşturma konusunda büyük bir potansiyele sahip olsa da, bu yeteneği kullanırken dikkatli ve sorumlu davranmak önemlidir. Toplumun genel çıkarları ve etik değerler gözetilmelidir.
PREMIUM ÜYELER KULLANABİLİYOR
Sosyal medya devi X, Premium ile Grok'a erişim sunuyor. X uygulamasının premium ve premium+ üyeleri Grok'a erişim sağlayabiliyorlar. Böylece, X uygulamasındaki ayrıcalıkların yanı sıra, yapay zeka uygulamasının da yaratıcılıklarından ve özelliklerinden faydalanabiliyorlar. X Premium üyeliği yıllık 1.569,99 TL iken, reklamsız Premium + üyelik fiyatı yıllık 3.139,98 belirlenmiş.