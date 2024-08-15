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Teknoloji dünyasının tartışmalarla gündeme gelen ismi Elon Musk, bu kez yeni yapay zeka uygulaması ile bu tartışmaların odağında yer alıyor. Elon Musk, bundan yaklaşık 2 yıl önce Twitter’ı satınalması sonrasında sosyal medya devinin ismi de dahil olmak üzere birçok değişikliğe gitti. Son dönemin yükselen değeri yapay zeka uygulamalarına yaptığı yatırımı da Twitter (X) uygulamasına yansıtan Musk, xAI ismini verdiği şirket altında bu geliştirmeleri sürdürüyor.

Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi yapay zeka modeli Grok’un ikinci versiyonunu duyururken, bu güncelleme birçok yeni yapay zeka yeteneğini beraberinde getirirken tartışmaların da odak noktası oldu.

İşte şirketin yayınladığı Grok-2 ve Grok-2 mini modellerinin beta sürümünde yer alan detaylar... REKLAM Grok-2’nin Gücü: Grok-2, önceki modeli Grok-1.5’e kıyasla önemli bir ilerleme kaydetti. Sohbet, kodlama ve akıl yürütme alanlarında sınırları zorlayan yeteneklere sahip. Kullanıcılar, Grok-2 ile etkileşimde daha doğru ve bağlam odaklı yanıtlar bekleyebilirler.

Grok-2 Mini: “Mini” kelimesi sizi yanıltmasın—Grok-2 mini, Grok-2’nin güçlü bir kardeşi. Ölçek olarak daha küçük olsa da temel özellikleri paylaşıyor ve büyük modeli tamamlıyor.

Beta Erişimi: Hem Grok-2 hem de Grok-2 mini şu anda X kullanıcılarına beta sürümünde sunuluyor. Eğer Premium veya Premium+ kullanıcısıysanız, bu keskin AI yeteneklerini ilk elden deneyimleyebilirsiniz. GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA ÖNE ÇIKIYOR! Grok 2’nin görüntü oluşturma konusunda sınırları zorladığını söylemek mümkün. Grok-2’nin en heyecan verici özelliği, doğrudan X sosyal ağı içinde görüntü oluşturabilme yeteneği olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar artık görsel içerikleri kolayca oluşturabilir ve gönderilerini veya mesajlarını zenginleştirebiliyorlar. Yeni yapay zeka modeli, görüntü oluşturmak için Black Forest Labs’ın FLUX.1 teknolojisini kullanıyor. Sonuçlar etkileyici olsa da metaveri ve doğruluk konusunda sorular devam ediyor.

POLİTİK İLLÜSTRASYONLAR VE DAHA FAZLASI xAI’nin Grok-2 modeli, görüntü oluşturma konusunda sansürsüz bir yaklaşım benimsiyor. Diğer yapay zeka uygulamalarının aksine bu sansürsüz yapı, kullanıcıların politik figürler, ünlüler ve gerçek kişiler gibi çeşitli konularda görüntüler oluşturabilmesine olanak tanıyor. Ancak bu özgürlük, bazı önemli sorunları beraberinde getiriyor. .png Yanlış Bilgi Yayılması: Görüntü oluşturma yeteneği, yanlış bilgi veya manipüle edilmiş içeriklerin hızla yayılmasına yol açabilir. Özellikle politik figürler veya hassas konularla ilgili görüntüler, yanıltıcı olabilir ve toplumda karışıklığa neden olabilir.

Gizlilik ve İzinsiz Kullanım: Gerçek kişilerin görüntülerini kullanmak, gizlilik haklarına saygı göstermeyi gerektirir. xAI, bu konuda kullanıcıları bilinçli olmaya teşvik etmelidir. Aksi takdirde, izinsiz kullanım ve mahremiyet ihlalleri söz konusu olabilir.

Etik ve Toplumsal Sorumluluk: AI tabanlı görüntü oluşturma, etik ve toplumsal sorumluluk gerektirir. xAI, bu yeteneği kullanıcılarını bilinçlendirmek ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamak için yönlendirmelidir. Sonuç olarak, xAI’nin Grok-2 modeli, görüntü oluşturma konusunda büyük bir potansiyele sahip olsa da, bu yeteneği kullanırken dikkatli ve sorumlu davranmak önemlidir. Toplumun genel çıkarları ve etik değerler gözetilmelidir.

PREMIUM ÜYELER KULLANABİLİYOR Sosyal medya devi X, Premium ile Grok'a erişim sunuyor. X uygulamasının premium ve premium+ üyeleri Grok'a erişim sağlayabiliyorlar. Böylece, X uygulamasındaki ayrıcalıkların yanı sıra, yapay zeka uygulamasının da yaratıcılıklarından ve özelliklerinden faydalanabiliyorlar. X Premium üyeliği yıllık 1.569,99 TL iken, reklamsız Premium + üyelik fiyatı yıllık 3.139,98 belirlenmiş.