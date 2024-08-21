Görüntülü paylaşımda açıklamasına yer verilen Dal, "4,5 aylık belediye icraatı dönemimizde şeffaf olduk. Bundan sonra da hep şeffaf olacağız. 1,5 milyar lira borçla devraldığımız Döşemealtı Belediyesinde yaptığımız işler, bu 4,5 ayda semeresini gösterdi. Birtakım çevreler, aldıkları kazançların sonucunda bugün belediyemize icra getirdiler. Hepinizi tanıyoruz. Şeffaf olmaya, ahlaklı ve vicdanlı olmaya devam edeceğiz. Döşemealtı halkına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın, dimdik ayaktayız. Belediye icraatları belediye makamında yapılmaz, Döşemealtı'nın sokaklarında, caddelerinde yapılır. Bunu da hepinize göstereceğiz." ifadesini kullandı.