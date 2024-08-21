Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı

Alevlere müdahale etmeye çalıştığını belirten Sirkeci, şöyle konuştu:

"Hortumla su tuttum ama hiçbir faydası olmadı. Hanımı zorla çıkardık. Ben de kaçtım, kafam hafif yaralandı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Oturup izledik. 34 yıldır bu evde oturuyordum. Çocuklarımla kalıyordum. Her şeyim yandı. Bir tane iğne dahi alamadım. Telefonlar, kıyafetler, paralar, hepsi kül oldu gitti. 10 dakikanın içerisinde her şey bitti."