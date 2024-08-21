Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı | Son dakika haberleri

        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı

        Çorum'da iki kez evi yandığı için memleketini terk eden Selim Kaya'nın İzmir Karşıyaka'daki evi, orman yangınında küle döndü. 41 yaşındaki Kaya, evde tek başına yaşadığını, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, yangın sırasında da işte olduğunu ve evinin halini görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangının ardından, alevlerin zarar verdiği ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        • 2

          Alevlerin yerleşim alanlarına en yoğun hasarı verdiği Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'nde de vatandaşlar, yanan evlerinden kalan eşyaları temizliyor. Bazı vatandaşlar ise kullanılamaz haldeki evlerinin önünde demledikleri çayı içerek acılarını paylaşıyor.

        • 3

          Mahallede 20 yıldır oturduğu evi yanan Selim Kaya ile 35 yıllık evi alevlere teslim olan Resul Sirkeci de yıkık duvarların önünde birbirlerine destek olmaya çalışıyor.

        • 4

          41 yaşındaki Selim Kaya, evde tek başına yaşadığını, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, yangın sırasında da işte olduğunu ve evinin halini görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

        • 5

          Yangın felaketiyle üçüncü kez karşılaştığını dile getiren Kaya, memleketi Çorum'da evinin 1990 ve 1995'te iki kez yandığını, kendisine yeni bir hayat kurmak için İzmir'e göç ettiğini anlattı.

        • 6

          "Memleketten yangından dolayı kaçtım, geldim burada da yangın beni buldu. Çorum'da da evimiz tamamen yanmıştı." diyen Kaya, evini yeniden yapma imkanının bulunmadığını, destek istediğini ifade etti.

        • 7

          Yaklaşık 50 bin lirasının da yandığını aktaran Kaya, "Evdeki tüm eşyaları yenilemiştim. Evlenmeyi düşünüyordum. Her şeyi sıfırdan almıştım. Sıfırdan çıkmıştım şimdi yeniden dipteyim. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanıma vermesin." dedi.

        • 8

          "10 DAKİKANIN İÇERİSİNDE HER ŞEY BİTTİ"

          Resul Sirkeci de yangın sırasında evde olduğunu, kahvaltı sonrası bir anda alevlerin evlerine kadar geldiğini gördüğünü kaydetti.

        • 9

          Alevlere müdahale etmeye çalıştığını belirten Sirkeci, şöyle konuştu:

          "Hortumla su tuttum ama hiçbir faydası olmadı. Hanımı zorla çıkardık. Ben de kaçtım, kafam hafif yaralandı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Oturup izledik. 34 yıldır bu evde oturuyordum. Çocuklarımla kalıyordum. Her şeyim yandı. Bir tane iğne dahi alamadım. Telefonlar, kıyafetler, paralar, hepsi kül oldu gitti. 10 dakikanın içerisinde her şey bitti."

        • 10

          İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. 18 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti.

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Mahallelinin "tel" korkusu!
        Mahallelinin "tel" korkusu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Habertürk Anasayfa