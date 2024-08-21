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        Haberler Magazin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt babası İsmail Karakurt'un düğününde coştu - Magazin haberleri

        Ebrar Karakurt babasının düğününde coştu

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt dünya evine girdi. Karakurt, damat halayı çekip, roman havası oynayıp babası ile dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:33
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          Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi.

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          Balıkesir’de gerçekleşen düğüne çok sayıda kişi katılırken Ebrar Karakurt, düğünde adeta coştu.

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          Babası İsmail Karakurt'un düğününde damat halayı çekip, roman havası oynayan Ebrar Karakurt'un eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı.

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          Bir ara duygusal anlar yaşayan baba - kız, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısında sahnede dans etti.

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          Ebrar Karakurt babasının bu mutlu gününü "Bir ömür boyu mutluluklar canlarım" notuyla paylaştı.

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