Ebrar Karakurt babasının düğününde coştu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt dünya evine girdi. Karakurt, damat halayı çekip, roman havası oynayıp babası ile dans etti
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi.
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Balıkesir’de gerçekleşen düğüne çok sayıda kişi katılırken Ebrar Karakurt, düğünde adeta coştu.
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Babası İsmail Karakurt'un düğününde damat halayı çekip, roman havası oynayan Ebrar Karakurt'un eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı.
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Bir ara duygusal anlar yaşayan baba - kız, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısında sahnede dans etti.
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Ebrar Karakurt babasının bu mutlu gününü "Bir ömür boyu mutluluklar canlarım" notuyla paylaştı.
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