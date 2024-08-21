ZAHA'NIN DURUMU

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha ise Young Boys maçının kadrosuna alındı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Derrick Köhn de son iki antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve oynayabilecek durumda.

Bir süredir takımdan ayrı ekstra çalışmalar da yapan Elias Jelert oynamaya hazır ancak takımla kamp yaptığı ve Okan Buruk’un istediklerine daha aşina olduğu için Leo Dubois bir adım önde.