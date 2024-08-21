Fenerbahçe'den Cristian Medina hamlesi
Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Cristian Medina'yı kadrosuna katmayı planlıyor!
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Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı lacivertliler, Boca Juniors'ta forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli orta saha Cristian Medina'yı kadrosuna katmak istiyor.
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Fenerbahçe, Fred'in yanına orta saha bölgesini güçlendirebilecek potansiyele sahip Medina’ya göz dikti.
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Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Cristian Medina için kulübü Boca Juniors'a bonuslar dahil 11 milyon dolar teklif etti.
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Fenerbahçe'nin Medina konusunda oyuncu tarafına sözlü bir teklif yaptığı ve Boca Juniors'un ise pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başladığı belirtildi.
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2020 yılında Boca Juniors'a transfer olan 22 yaşındaki Tangocu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 3 gol - 4 asistlik performans sergiledi.
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Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 152 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti. Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda 4 maçta görev aldı.
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