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        Haberler Ekonomi Otomobil Temmuz'da trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet oldu - Otomobil Haberleri

        Temmuz'da trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet oldu

        Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı ve 276 bin 615 adede yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonetler oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:32
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        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

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        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 arttı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47,0, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı.

        TOPLAM TAŞIT SAYISI 30 MİLYONU AŞTI

        Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

        Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19,0'ını motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        YAKLAŞIK 1 MİLYON ARACIN DEVRİ YAPILDI

        Temmuz ayında 957 bin 920 adet taşıtın devri yapıldı.

        Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında 108 bin 907 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

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        Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ü Renault, yüzde 9,3'ü Fiat, yüzde 8,1'i Volkswagen, yüzde 7,2'si Chery, yüzde 6,1'i Citroen, yüzde 6,0'ı Peugeot, yüzde 5,0'ı Hyundai, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,7'si Toyota, yüzde 4,5'i MG, yüzde 4,1'i Skoda, yüzde 3,6'sı Dacia, yüzde 3,2'si Honda, yüzde 3,0'ı Ford, yüzde 2,4'ü Nissan, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 1,9'u Seat, yüzde 1,6'sı BMW, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,4'ü Kia ve yüzde 8,8'i diğer markalardan oluştu.

        TRAFİĞE ÇIKAN ARAÇ SAYISI YÜZDE 19 ARTTI

        Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 537 bin 616 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 4,6 azalarak 16 bin 506 adet oldu.

        Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 adet artış gerçekleşti.

        TRAFİĞE ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 65'İ BENZİNLİ

        Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 13,1'i hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,0'ı LPG yakıtlı olarak gerçekleşti.

        Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,8'i benzin, yüzde 1,9'u hibrit ve yüzde 0,8'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

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        TÜİK'e yansıyan verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

        Yılın ilk 7 aylık döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 32,3'ü 1300 ve altı, yüzde 22,1'i 1401-1500, yüzde 17,5'i 1301-1400, yüzde 13,3'ü 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

        Bu dönemde, kaydı yapılan otomobillerin 238 bin 836'sı gri renkli oldu.

        Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.

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