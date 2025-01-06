Yapay zeka yerini 'Süperzeka'ya bırakacak

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde yayımladığı kişisel blog postunda şirketin yapay genel zekâ (AGI) konusundaki bilgi birikimlerinin artık süperzekâya (superintelligence) yöneldiğini açıkladı. Altman, süperzekânın bilimsel keşifleri ve yenilikleri hızlandırarak insanlığın kapasitesinin ötesine geçebileceğini ve refahı artırabileceğini belirtiyor. Ancak, bu teknolojinin güvenli bir şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

REKLAM advertisement1 SÜPERZEKA POTANSİYELİ NEDİR? Altman, süperzekânın "önümüzdeki birkaç bin gün içinde" gelebileceğini ve etkisinin tahmin edilenden çok daha yoğun olacağını öne sürüyor. OpenAI, AGI'yi ekonomik açıdan değerli çoğu işte insanları geride bırakacak yüksek derecede otonom sistemler olarak tanımlıyor. Altman, bu teknolojinin şirketlerin çıktısını önemli ölçüde değiştirebileceğini ve iş gücüne katılabileceğini ifade ediyor. OpenAI ve Microsoft'un tanımına göre, AGI aynı zamanda en az 100 milyar dolar kar elde edebilen yapay zekâ sistemlerini de kapsıyor.

REKLAM GÜVENLİK VE RİSKLER Günümüzün yapay zekâ teknolojisinin önemli teknik sınırlamaları olduğu vurgulanıyor. Bu sistemler, insanlar için aşikâr hatalar yapabiliyor ve maliyetli olabiliyor. Altman, süperzekânın güvenli bir şekilde yönetilmesinin garanti olmadığını ve mevcut uyum tekniklerinin süperzekâya ölçeklenemeyeceğini kabul ediyor. OpenAI, süperzekânın güvenli davranmasını sağlamak için yeterli kaynakların ayrılması gerektiğini vurguluyor. Şirket, süperzekâya geçişin garanti olmadığını ve bu süreçteki zorlukların üstesinden gelmek için halen çözümler arandığını belirtiyor.

OpenAI, süperzekânın getirdiği olanakları kullanmak için yeni ticari yapılandırmalar ve dış yatırımcılara daha çekici hale gelmek adına kurumsal yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirketin ticari hedefleri ile güvenlik endişeleri arasındaki dengeyi bulmak için çaba sarf ettiği belirtiliyor. OpenAI, ticari başarılarını güvenlik ve etik ilkelerle dengeleyerek ilerlemek istiyor.

Altman, önümüzdeki birkaç yıl içinde herkesin OpenAI'nın gördüğünü göreceğine ve büyük dikkatle hareket etmenin önemine inandığını söylüyor. "Çalışmamızın olasılıkları göz önüne alındığında, OpenAI normal bir şirket olamaz" diyen Altman, bu çalışmada rol almanın büyük bir onur olduğunu belirtiyor. Altman ayrıca, süperzekâya geçişin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ve bu teknolojinin insanlığa geniş faydalar sağlayabileceğini ifade ediyor.

"ŞİRKET ZARAR EDİYOR" Altman ayrıca, şirketin 200 dolar aylık ücretli ChatGPT Pro planından da bahsetti. Kullanıcıların planı beklenenden daha fazla kullanması nedeniyle, şirketin bu planla para kaybettiğini vurguladı. Altman, "Kişisel olarak fiyatı seçtim ve bazı gelir elde edeceğimizi düşünüyordum" açıklamasını yaptı. ChatGPT Pro planı, OpenAI'nın o1 "akıl yürütme" yapay zekâ modeli ve Sora video oluşturucu gibi diğer araçlarının hız sınırlarını kaldırıyor.

OpenAI, kurulduğundan bu yana yaklaşık 20 milyar dolar yatırım toplamasına rağmen kârlı bir şirket değil. Geçtiğimiz yıl 3.7 milyar dolar gelir elde eden şirket, yaklaşık 5 milyar dolar zarar bekliyor. Personel maaşları, ofis kirası ve yapay zekâ eğitim altyapısı gibi harcamalar, bu kayıpların temel nedenleri arasında yer alıyor. Bir ara, ChatGPT'nin OpenAI'a günlük 700.000 dolar maliyet getirdiği tahmin ediliyordu. Son dönemde OpenAI, yeni yatırımlar çekebilmek için kurumsal yeniden yapılanma sürecine gireceğini ve beklediğinden daha fazla sermayeye ihtiyaç duyduğunu itiraf etti. Kârlılığa ulaşmak için, şirketin çeşitli abonelik katmanlarının fiyatlarını artırmayı düşündüğü belirtiliyor. OpenAI, 2029 yılına kadar gelirinin 100 milyar dolara ulaşmasını ve bu rakamın Nestlé'nin mevcut yıllık satışlarına eşdeğer olmasını öngörüyor.