Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.093,73 %0,18
        DOLAR 35,3370 %-0,08
        EURO 36,5968 %0,31
        GRAM ALTIN 2.991,08 %-0,32
        FAİZ 40,02 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 33,81 %0,34
        BITCOIN 98.929,00 %0,45
        GBP/TRY 44,1227 %0,33
        EUR/USD 1,0347 %0,38
        BRENT 76,49 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 4.890,41 %-0,32
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka yerini 'Süperzeka'ya bırakacak - OpenAI 'Süperzekaya'ya yönelecek! - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka yerini 'Süperzeka'ya bırakacak

        OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay genel zekâdan (AGI) süperzekâya geçişin kapıda olduğunu belirtti. Bu teknolojinin, bilimsel keşifleri hızlandırarak insanlığın refahını artırma potansiyeline sahip olduğunu da vurgulayan Altman, güvenli bir şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda da bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        OpenAI 'Süperzekaya'ya yönelecek!
        ABONE OL
        ABONE OL

        OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde yayımladığı kişisel blog postunda şirketin yapay genel zekâ (AGI) konusundaki bilgi birikimlerinin artık süperzekâya (superintelligence) yöneldiğini açıkladı. Altman, süperzekânın bilimsel keşifleri ve yenilikleri hızlandırarak insanlığın kapasitesinin ötesine geçebileceğini ve refahı artırabileceğini belirtiyor. Ancak, bu teknolojinin güvenli bir şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

        SÜPERZEKA POTANSİYELİ NEDİR?

        Altman, süperzekânın "önümüzdeki birkaç bin gün içinde" gelebileceğini ve etkisinin tahmin edilenden çok daha yoğun olacağını öne sürüyor. OpenAI, AGI'yi ekonomik açıdan değerli çoğu işte insanları geride bırakacak yüksek derecede otonom sistemler olarak tanımlıyor. Altman, bu teknolojinin şirketlerin çıktısını önemli ölçüde değiştirebileceğini ve iş gücüne katılabileceğini ifade ediyor. OpenAI ve Microsoft'un tanımına göre, AGI aynı zamanda en az 100 milyar dolar kar elde edebilen yapay zekâ sistemlerini de kapsıyor.

        REKLAM

        GÜVENLİK VE RİSKLER

        Günümüzün yapay zekâ teknolojisinin önemli teknik sınırlamaları olduğu vurgulanıyor. Bu sistemler, insanlar için aşikâr hatalar yapabiliyor ve maliyetli olabiliyor. Altman, süperzekânın güvenli bir şekilde yönetilmesinin garanti olmadığını ve mevcut uyum tekniklerinin süperzekâya ölçeklenemeyeceğini kabul ediyor. OpenAI, süperzekânın güvenli davranmasını sağlamak için yeterli kaynakların ayrılması gerektiğini vurguluyor. Şirket, süperzekâya geçişin garanti olmadığını ve bu süreçteki zorlukların üstesinden gelmek için halen çözümler arandığını belirtiyor.

        OpenAI, süperzekânın getirdiği olanakları kullanmak için yeni ticari yapılandırmalar ve dış yatırımcılara daha çekici hale gelmek adına kurumsal yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirketin ticari hedefleri ile güvenlik endişeleri arasındaki dengeyi bulmak için çaba sarf ettiği belirtiliyor. OpenAI, ticari başarılarını güvenlik ve etik ilkelerle dengeleyerek ilerlemek istiyor.

        Altman, önümüzdeki birkaç yıl içinde herkesin OpenAI'nın gördüğünü göreceğine ve büyük dikkatle hareket etmenin önemine inandığını söylüyor. "Çalışmamızın olasılıkları göz önüne alındığında, OpenAI normal bir şirket olamaz" diyen Altman, bu çalışmada rol almanın büyük bir onur olduğunu belirtiyor. Altman ayrıca, süperzekâya geçişin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ve bu teknolojinin insanlığa geniş faydalar sağlayabileceğini ifade ediyor.

        "ŞİRKET ZARAR EDİYOR"

        Altman ayrıca, şirketin 200 dolar aylık ücretli ChatGPT Pro planından da bahsetti. Kullanıcıların planı beklenenden daha fazla kullanması nedeniyle, şirketin bu planla para kaybettiğini vurguladı. Altman, "Kişisel olarak fiyatı seçtim ve bazı gelir elde edeceğimizi düşünüyordum" açıklamasını yaptı. ChatGPT Pro planı, OpenAI'nın o1 "akıl yürütme" yapay zekâ modeli ve Sora video oluşturucu gibi diğer araçlarının hız sınırlarını kaldırıyor.

        OpenAI, kurulduğundan bu yana yaklaşık 20 milyar dolar yatırım toplamasına rağmen kârlı bir şirket değil. Geçtiğimiz yıl 3.7 milyar dolar gelir elde eden şirket, yaklaşık 5 milyar dolar zarar bekliyor. Personel maaşları, ofis kirası ve yapay zekâ eğitim altyapısı gibi harcamalar, bu kayıpların temel nedenleri arasında yer alıyor. Bir ara, ChatGPT'nin OpenAI'a günlük 700.000 dolar maliyet getirdiği tahmin ediliyordu. Son dönemde OpenAI, yeni yatırımlar çekebilmek için kurumsal yeniden yapılanma sürecine gireceğini ve beklediğinden daha fazla sermayeye ihtiyaç duyduğunu itiraf etti. Kârlılığa ulaşmak için, şirketin çeşitli abonelik katmanlarının fiyatlarını artırmayı düşündüğü belirtiliyor. OpenAI, 2029 yılına kadar gelirinin 100 milyar dolara ulaşmasını ve bu rakamın Nestlé'nin mevcut yıllık satışlarına eşdeğer olmasını öngörüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        'Libya Davası': Fransa'da Sarkozy yargılanıyor
        'Libya Davası': Fransa'da Sarkozy yargılanıyor
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Habertürk Anasayfa