Yapay zeka ve bağlantılı yaşam özellikli mutfak aletleri CES 2024'te

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Teknoloji severlerin yakından takip ettiği ve tüketici elektroniği alanında yeni teknolojilerin sergilendiği CES Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Las Vegas’ta 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Samsung Electronics Company, gıda ve mutfak deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bir ekosistem sağlayan yapay zeka (AI) ve SmartThings bağlantılı en yeni mutfak ürünlerini, uygulamalarını ve özelliklerini CES 2024'te tanıtacağını duyurdu.

NESNELERİN İNTERNETİ EV ALETLERİ

2016 yılında piyasaya sürülen Samsung’un ilk ev tipi IoT (Nesnelerin İnterneti) buzdolabı olan AI Family Hub™+ özellikli ve yepyeni AI Vision Inside donanımlı 2024 Bespoke 4-Door Flex™ Buzdolabı, yeni Anyplace İndüksiyonlu Ocak ve Samsung Food servisindeki geliştirmeler yer alıyor.

Samsung Electronics Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Cihazlar İşletmesi Müşteri Deneyimi Ekibi Başkanı Moohyung Lee, ‘‘Herkesin yemek ve mutfak deneyimlerini bir üst seviyeye taşımasına yardımcı olmak için en son teknolojiyi kullanan bu gelişmiş yapay zeka ve bağlantı özelliklerini sergilemekten hem gurur hem de heyecan duyuyoruz. Kullanıcıların geniş bir cihaz ve özellik yelpazesinde inovatif gıda ekosistemimizin pek çok avantajından yararlanmalarını sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ MUTFAK

Güney Koreli üreticinin teknoloji fuarında sergilediği yapay zeka destekli ürünlerden olan, AI Family Hub+ özellikli 2024 Bespoke 4-Door Flex Buzdolabı, mutfaktaki deneyimi geliştirmek amacıyla çeşitli inovatif teknolojilerle donatıldı. Buzdolabının içine ve dışına yerleştirilen öğeleri tanıyabilen akıllı bir dahili kamera kullanan AI Vision Inside, ürünün etkileyici yeni özelliklerden biri. Ayrıca, yaklaşık bir milyon gıda fotoğrafından oluşan önceden tanımlanmış eğitim verileri setini temel alarak 33 farklı taze gıda maddesini tanımlayabilen 'Vision AI' teknolojisiyle de donatıldı. Family Hub™+ ekranında bulunan ve düzenlenebilen yiyecek listesi sayesinde, kullanıcılar takip etmek istedikleri ürünler için son kullanma tarihi bilgilerini manuel olarak da ekleyebiliyor ve buzdolabı 32 inç LCD ekranı aracılığıyla ürünler son kullanma tarihlerine ulaşmadan önce uyarılar gönderiyor.

Cihaz ekranının fonksiyonları yalnızca bunlarla sınırlı da değil. Markanın yeni Anyplace İndüksiyonlu Ocağı ve Slide-in Serisindeki tüm ürünler, kullanıcıların yemek hazırlamalarına yardımcı olmak için Family Hub™+'tan seçip kaydettikleri tarifleri görüntüleyebilecekleri 7 inç LCD ekranla donatıldı. Yeni Anyplace İndüksiyonlu Ocak, Samsung'un indüksiyon levha bobini teknolojisi sayesinde tencere ve tavaların ocağın herhangi bir yerinde verimli ve sınırsız ısıtılması gibi temel pişirme özelliklerinde de iyileştirmeler getiriyor. Tipik seramik cam yerine uygulanan Çizilmez Cam sayesinde, kullanıcılar tencerelerini taşırken indüksiyon yüzeylerinin çizilmesi kaygısı yaşamayacaklar.

AKILLI MUTFAK ÇAĞI

Markanın yeni gıda ekosisteminin en yenilikçi yönü, bu mutfak ürünlerindeki yapay zeka özelliklerinin ve Samsung Food hizmetinin birbirleriyle bağlantı kurma ve birbirlerini destekleme biçimi. Kullanıcıların gün boyunca yiyecekleriyle daha iyi bir ilişki kurmalarını sağlayan bu ekosistem, eksiksiz bir akıllı ve bağlantılı mutfak deneyimleri yelpazesi sunduğu belirtiliyor.

Samsung Food aynı zamanda kullanıcıların hayatlarına fayda sağlamak için Samsung Health ile de bağlantı kuruyor. Bu hizmette, sağlıklı ve uygun tarifler önermek için Samsung Health'ten toplanan sağlık bilgileri kullanılıyor. Kullanıcılar sadece birkaç tuşa basarak bu tarifler için pişirme talimatlarını çeşitli mutfak cihazlarına gönderebiliyor.

Bir de kullanıcıların Galaxy akıllı telefonlarının ekranını Family Hub+ ekranına kolayca yansıtmalarına olanak tanıyarak gelişmiş kolaylık sunan Tap View var. Ayrıca kullanıcılar daha fazla bilgi ve eğlence için buzdolabı ekranında YouTube ve TikTok uygulamalarının keyfini çıkarabilirler.