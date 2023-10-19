Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nvidia CEO'su Jensen Huang "Yeni bir üretim türü ortaya çıktı; zeka üretimi ve bunları üreten veri merkezleri yapay zeka fabrikalarıdır. Dünyanın en büyük üreticisi olan Foxconn, dünya çapında yapay zeka fabrikaları kuracak uzmanlığa ve ölçeğe sahip. Yapay zeka sanayi devrimini hızlandırmak için Foxconn ile on yıldır devam eden ortaklığımızı genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi