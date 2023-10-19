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        Haberler Ekonomi Otomobil Yapay zeka fabrikaları kuracak - Otomobil Haberleri

        Foxconn ve Nvidia elektrikli araçlar için yapay zeka fabrikaları kuracak

        Tayvanlı Foxconn yeni elektrikli aracı Model N'yi tanıttı, daha önce tanıttığı model C'nin seri üretimine başlayacağını duyurdu. Bunun yanında Nvidia ile iş birliğine giderek başta otonom araç geliştirmede kullanılmak üzere 'yapay zeka fabrikaları' kuracaklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:11
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        • 1

          iPhone üreticisi olarak tanınan Tayvanlı Foxconn bu yıl 4. düzenlenen Hon Hai Tech Day'de elektrikli araç alanındaki atılımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Firma ilk olarak elektrikli kargo minibüsü Model N'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

        • 3

          Şu an için konsept aşamasında olan Model N tek dokunuşla taşıdığı yükü indirme özelliğini barındırıyor.

        • 4

          Ancak düzenlenen etkinlikte Foxconn'un çip üreticisi Nvidia ile işbirliğini derinleştireceğini açıklaması daha büyük ses getirdi. Foxconn CEO'su Young Liu ve Nvidia CEO'su Jensen Huang iş birliklerine ilişkin açıklamayı Foxconn'un daha önce tanıttığı ve seri üretimine geçmeye hazırlandığı Model B ile sahneye çıkarak beraber yaptılar

        • 5

          Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nvidia CEO'su Jensen Huang "Yeni bir üretim türü ortaya çıktı; zeka üretimi ve bunları üreten veri merkezleri yapay zeka fabrikalarıdır. Dünyanın en büyük üreticisi olan Foxconn, dünya çapında yapay zeka fabrikaları kuracak uzmanlığa ve ölçeğe sahip. Yapay zeka sanayi devrimini hızlandırmak için Foxconn ile on yıldır devam eden ortaklığımızı genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi

        • 6

          Verilen bilgiye göre Foxconn akıllı elektrikli araçlarda Nvidia Hyperion 9 işlemci kullanılacak. Araçlardan alınan veriler firmaların birlikte kuracağı 'yapay zeka fabrikalarında' işlenecek ve edinilen tecrübe tüm araç filolarının güncellenmesini sağlayacak

        • 7

          Foxconn CEO'su Young Liu ise şirketin kendisini 'üreticiden' 'platform çözümleri' şirketine dönüştürmek istediğini belirtti. 'Yapay zeka fabrikalarının' akıllı şehirler ve yeni nesi üretim tesislerine hizmet vereceğini ifade etti.

        • 8

          Foxconn geçen yıl ilk kez tanıttığı Model B'nin seri üretimine 2024'te başlamayı hedefliyor. Ancak henüz üretim için net bir takvim açıklanmadı

        • 9

          Model B'nin ortalama 450 kilometre menzile sahip olması hedefleniyor

        • 10

          Foxconn'un bir diğer elektrikli araç modeli de Model C. Model C için Tayvanlı bir otomobil markasıyla anlaşmaya varıldı. Araç söz konusu markanın logosuyla 2024'ün ilk çeyreğinde yollarda olacak

        • 11

          Söz konusu SUV modeli farklı menzil ve motor gücü seçenekleriyle kullanıma sunulacak. Foxconn dfaha önce aracın azami menzilinin 700 kilometre olacağını duyurmuştu. Kesin rakam performans testlerinin ardından ortaya çıkacak

        • 12

          24 ülkede ofisi bulunan Foxconn'un henüz Avrupa ve ABD pazarı için açıklanmış bir planı bulunmuyor

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