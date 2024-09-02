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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yapay zeka eğitimleri artık cepte - Ücretsiz eğitim portalı BTK Akademi’nin mobil uygulaması kullanıma açıldı - Teknoloji Haberleri

        Ücretsiz eğitim portalı BTK Akademi’nin mobil uygulaması kullanıma açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı BTK Akademi'nin mobil uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu. Uygulamada, 10 ana kategori ve 283 konu başlığı ile 146 bin dakika çevrimiçi eğitim bulunduğu belirtildi. Uraloğlu açıklamasında, "Eğitim portalı haftalık 600 ile 650 bin arasında görüntüleniyor, haftalık ortalama 10 bin yeni kullanıcı katılıyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:32
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        "Yapay zeka eğitimleri artık cepte"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hizmete sunulan ücretsiz eğitim portalı BTK Akademi’nin mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını belirterek mobil uygulama sayesinde, masaüstü cihazlara erişimi olmayanların cep telefonlarından eğitimlere katılabileceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, mobil uygulamada masaüstü cihazlarda olduğu gibi 10 ana kategori altında 283 konu başlığında eğitim bulunduğunun altını çizdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan ücretsiz eğitim portalı BTK Akademi’nin mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını duyurdu. BTK Akademi’nin bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile 2017 yılında hizmete sunulduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programların sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde, konusunda uzman iç eğitmenlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşların iş birliği ve katkılarıyla herkese sunulduğunu ifade etti.

        BTK AKADEMİ EĞİTİM PORTALINA HER HAFTA 10 BİN KİŞİ KATILIYOR

        BTK Akademi eğitim portalının bugün itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayısının toplamda 2 milyon 258 bin 273’e ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, portalın haftalık görüntülenme sayısının ise 600 bin ile 650 bin arasında değiştiğini söyledi. Kullanıcı istatistiklerinin artarak devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, BTK Akademi’ye her hafta yaklaşık 10 bin yeni kullanıcı katıldığının da altını çizerek, “BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalı’nda Kişisel Gelişim, Sistem, Yazılım, Kariyer Yolu, Regülasyon, Güvenli İnternet, Tasarım, K12, Yapay Zeka ve İşletme Dünyası olmak üzere 10 ana kategori altında 283 konu başlığında, toplam 146 bin dakika çevrimiçi eğitim bulunuyor” dedi.

        "EĞİTİMLERE İNTERNETİN OLDUĞU HER NOKTADAN ERİŞİM SAĞLANACAK"

        BTK Akademi eğitim portalına her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla BTK Akademi mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, mobil uygulama ile hedeflenenin masaüstü cihazlara erişimi olmayan kullanıcıların cep telefonlarından eğitimlere erişebilmelerini ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “BTK Akademi mobil uygulama içerisinde masaüstü erişimde olduğu gibi 10 ana kategoride 283 eğitim başlığı katılımcının hizmetine sunduk. Kullanıcılar tek dokunuş ile bütün eğitimlere ulaşacak ve eğitimlere internetin olduğu her noktadan erişim sağlanacak. Her yaştan insanımızı BTK Akademi’nin geleceği tasarlayan eğitimleriyle ücretsiz olarak buluşturuyoruz” diye konuştu.

        "38 İLDE 163 EĞİTİM BAŞLIĞINDA 6 BİN 530 ÖĞRENCİYE EĞİTİM"

        BTK Akademi ile düzenlenen yüz yüze eğitimlerdeki amaçlarının online platformda yakalanan ivmeyi pekiştirmek olduğunun da altını çizen Uraloğlu, “Böylece, yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerimizi bilişim ekosistemine aktif öğrenenler olarak dâhil edip yazılım yeteneklerini keşfetmeyi ve bu alandaki yeterliklerini profesyoneller rehberliğinde geliştirmeyi de hedefliyoruz. Şu ana kadar 38 ilde 163 eğitim başlığında 6 bin 530 öğrenciye sınıf eğitimi verdik. 22 ilde ise 55 eğitim başlığında üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara istihdama ve uygulamaya yönelik atölye eğitimleri düzenledik. Eğitimlerin yanında düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle sektörün ileri gelenleri ile öğrencileri buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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