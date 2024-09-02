REKLAM advertisement1

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin iki şüpheliden biri yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya tepki göstererek soruşturma açıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartıştığını ve saldırıya uğradığını belirledi.

Aracın plaka bilgilerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğunu tespit eden polis, İşçimen'e hakaret eden T.T.İ'yi yakaladı.

REKLAM Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen T.T.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı. Polis diğer şüpheliyi arıyor. BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya tepki göstererek soruşturma açıldığını bildirdi. İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.



Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 1, 2024 Bakan Tunç X hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.