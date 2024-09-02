"Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!" 12 kişi gerçeklik algınızı sorgulatacak kareleri paylaştı!
Zihninizi yanıltacak karelerle dolu bir dünyaya hoş geldiniz! 12 kişi, gerçeklik algınızı sorgulatacak fotoğrafları paylaştı; bu görseller sizi şaşkına çevirecek! İşte detaylar...
- 1
"Nehir yatağında bir uzaylı heykeli başı buldum."
- 2
"Kızımın benleri düz bir çizgi halinde."
- 3
"Aynı dövmeye sahip iki yabancıyla tanıştım."
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- 4
"Babamın 84 olimpiyatlarındaki bayrak meşalesi."
- 5
"Kroger çileği ile çiftçi pazarı çileği arasındaki çarpıcı fark."
- 6
"Sadece 8 parmağı olan kişi."
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- 7
"Patatesin içinde büyüyen mantar."
- 8
"Motorsikletçilerin yüz kaskı takmasının gerçek nedeni."
- 9
"Bugün bir kaplumbağanın çitimi kırıp geçeceğini beklemiyordum."
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- 10
"Yeğenimin her iki elinde 6 parmak var."
- 11
"Dalış yaparken bulduğum megalodon dişleri."
- 12
"Bunlar nedir? Fırtınanın ardından kıyıya vurdular."
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Reddit
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