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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!

        İzmir'de motosikletli bir saldırgan, 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı. Açılan ateşte Muhammet Umut Demirbuğa adlı kişinin kaçarak bir markete sığındığı, bu sırada saldırganın ise takip ettiği Demirbuğa'yı kurşun yağdırarak öldürdüğü güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:56
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        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaklaşık bir hafta önce kendisini omzundan bıçaklayan Muhammed Umut Demirbuğa'yı (21) sığındığı markette silahla öldüren, kardeşi Ö.D.'yi (25) ve market sahibi E.K.'yi (21) de yaralayıp kaçan D.K. (20), polis ekipleri tarafından yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 31 Ağustos tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Muhammed Umut Demirbuğa kardeşi Ö.D. ile yolda yürürken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Saldırıda Ö.D. bacağından yaralanırken, Muhammed Umut Demirbuğa yakınlardaki bir markete sığındı. Demirbuğa'yı motosikletiyle takip eden şüpheli, tabancayla markete ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Başından yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Umut Demirbuğa doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        SALDIRI KAMERADA

        Olayla ilgili, maktulün sığındığı marketteki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Demirbuğa'yı takip eden motosikletli saldırganın markette ateş açtığı anlar yer aldı. Ekipler, motosikletteki şüphelinin D.K. olduğunu belirledi. D.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Muhammed Umut Demirbuğa'nın yaklaşık bir hafta önce saldırıyı gerçekleştiren D.K.'yi omuzundan bıçakladığı, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

        ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu D.K., suç aleti tabancayla dün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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