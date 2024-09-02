Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü sürücü, bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 5 araca ve elektrik trafosuna çarparak durabildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerini kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.86 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.
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Samsun'da alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi.
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Samsun-Sinop kara yolu Kavak Pınar Mahallesi mevkisinde 29 yaşındaki Cengizhan K'nin kullandığı otomobil, önce T.Y'ye ait oto galerinin önündeki 5 araca, ardından yol kenarındaki elektrik trafosuna çarpıp orta refüje çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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1.86 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Sağlık ekiplerinin kontrollerini kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.86 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.
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Öte yandan, yola savrulan araç parçaları temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, YEDAŞ ekipleri ise elektrik akımını kesti.
Ehliyetine el konulan sürücü emniyete götürüldü, araç ise yediemin otoparkına çekildi.