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        Haberler Gündem Medya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. Youtube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 23:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:17
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        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir
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        Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın 'Sorgusuz Sualsiz' programına konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Youtube yayınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        Youtube ile ilgili çalışmaların bir müdahale olmadığını kaydeden Şahin, "Youtube'da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. Youtube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar. Cüzi bir rakamla bu verilecek. Lisans süresi 10 yıllık. Her yıl düzenli ödeme yapılıyor" diye konuştu.

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        "YASA ÇIKMADAN DA LİSANS ALINABİLİR"

        Youtube ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Şahin, "Teklifimizi değerlendirecekler, haber bekliyoruz. Bu yasa çıkmadan da lisans alınabilir" dedi.

        "DENETİM İÇİN YAPAY ZEKA DA KULLANIYORUZ"

        Şahin şöyle devam etti: "Youtube'da denetim artacağı için yeni dönemde uzman da alacağız. Ama yapay zeka da kullanıyoruz. Yerli ve milli üretim yapay zeka kullanıyoruz. Bazı kelimeler seçiliyor. Youtube'un da kendi içerisinde denetimi var. Topluluk kurallarını işletiyor. Sınırsız hayat hiçbir yerde yok. Kurallara, yasalara uymak zorundayız."

        SOKAK RÖPORTAJLARI TARTIŞMASI

        Şahin, sokak röportajları ile ilgili tartışmaya ilişkin olarak da şu mesajları verdi: "Biz yayınların tamamının denetim yetkisine sahibiz. Devlet sanki acziyet içerisindeymiş gibi algı yaratılıyor. BTK veya Youtube üzerinden bu röportajları hep uyardık. Gördük ki, çekidüzen vermek şöyle dursun, global anlamda yayın yapan haber programlarından sonra verilmeye başlandı. Dilruba olayı da benim açıklamam sonrasında oldu. Kim olsa tutuklanırdı."

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