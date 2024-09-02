Eski hakemler değerlendirdi: Immobile-Manaj pozisyonunda karar doğru mu?

Bahattin Duran: "Manaj'ın ilk başta yaptığı hareket sportmence değil. Immobile'ye sarılıyor. O anda Immobile sinirleniyor ve her iki eliyle boynundan tutup, Manaj'ı aşağıya doğru çekiyor. Manaj'ın ilk yaptığı hareketin cezası sarı kart. Immobile, Manaj'ın baş ve boyun bölgesine ellerini bastırıyorsa kırmızı kart. Burada bir vurma görmedim. Immobile şiddetli elleriyle indirdiyse kırmızı, tutup aşağıya çektiyse sarı kart. Benim gördüğüm görüntülerden sarı kart yeterli. Manaj'a da bir kart çıkmalıydı."