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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sol bek laneti devam ediyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın solu artık Ismail Jakobs'a emanet

        Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan Galatasaray, Monaco'nun Senegalli sol beki Ismail Jakobs'u İstanbul'a getirdi. Okan Buruk döneminin beşinci sol bek transferi olan Jakobs, Buruk döneminde sol bekte oynayan 13. futbolcu olacak!

        Giriş: 02.09.2024 - 09:40 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:40
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        Sol artık Jakobs'a emanet
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        Üst üste iki sezon şampiyonluğa ulaşan kadrosunu korumayı hedefleyerek yola çıkan ancak sağ bek, orta saha ve santrfor transferlerinden sonra planlarını değiştiren Galatasaray'da sol bek laneti devam ediyor.

        Geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ü Almanya ekiplerinden Werder Bremen'e kiralayan sarı-kırmızılılar, Alman futbolcunun yerini de yine Almanya'da yetişen bir sol bekle doldurdu.

        Kariyerine Monaco'da devam eden 25 yaşındaki Ismail Jakobs ve kulübüyle anlaşan Galatasaray, Senegalli futbolcuyu dün gece saatlerinde İstanbul'a getirdi.

        Sarı-kırmızılıların bu transfer için Monaco'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödemesi beklenirken anlaşmada mecburi satın alma maddesi de bulunuyor.

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        SOL BEK LANETİ DEVAM EDİYOR!

        Ismail Jakobs, Galatasaray'ın Okan Buruk döneminde transfer ettiği beşinci isim oldu. Buruk yönetiminde Kazımcan Karataş, Sam Adekugbe ve Angelino'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, son olarak geçen sezon devre arasında Derrick Köhn'ü transfer etmişti.

        12 FARKLI İSİM OYNADI

        Savunmanın solunda bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da Buruk döneminde sol bekte 12 farklı isim forma giydi.

        Köhn, Angelino, Kazımcan, Adekugbe, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt gibi orijinal mevkisi sol bek olan isimlerin yanı sıra Leo Dubois, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper ve Elias Jelert forma giydi.

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