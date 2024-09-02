Mutlu değilsiniz ama mutsuz da değil misiniz? Hafif depresyon olarak bilinen distimi hakkında bilmeniz gerekenler!

SİZİ HAYATI YAŞAMAKTAN ALIKOYAR

Distimi, bazen kişinin hayatında yıllarca var olabilir ve bu durum, bireyin normal ruh halini depresif bir durumda kabul etmesine neden olabilir. Kişi kendini sürekli düşük enerjili ve mutsuz hissettiği için, bu durumu yaşamın doğal bir parçası olarak görmeye başlayabilir. Ancak bu kronik depresif ruh hali, hayatı dolu dolu yaşamaktan alıkoyar.