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        Haberler Ekonomi Para İhracatta ağustos rekoru - Para Haberleri

        İhracatta ağustos rekoru

        Ağustos ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı, tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:14
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        İhracatta ağustos rekoru
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        Ağustos ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı, tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatı gerçekleştirildi.

        İthalat ise yüzde 10,8 gerilemeyle 27 milyar dolar oldu.

        Dış ticaret açığı, yüzde 43,4 oranında azalmayla 4,9 milyar dolara geriledi. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı olarak kayıtlara geçti.

        Ayrıntılar birazdan...

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