Yanlış yatış pozisyonları omurganızı tehdit ediyor: Uyurken omurganızı korumak için dikkat etmeniz gerekenler!

Hem çok sert yataklar hem de çok yumuşak yataklar omurlarımızı bir arada tutan ve destekleyen bağlar, eklemler, kaslar, diskin anulus dediğimiz kapsülü aşırı derecede gerilir ve bu da her gece tekrarlayarak başımıza istemediğimiz sorunlar açabilmektedir.