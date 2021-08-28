Thodex'in reklam filminde oynayanlara kötü haber!

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Thodex mağdurlarının avukatı Sinan Keskin, bir kişinin kendisini aradığını, reklam filminde oynayan ünlü isimlerden birinin Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in sevgilisi olduğunu iddia ettiğini söyledi. Mağdur avukatı Sinan Keskin, açıklamasında şunları söyledi:

"REKLAMDA OYNAYAN BİRİ ÖZER'İN SEVGİLİSİ OLABİLİR"

"İhbar eden kişi, beni Whatsapp üzerinden aradı. Kendisini tanımıyorum. O, reklam filminde yer alan ünlülerden birinin Faruk Fatih Özer’in sevgilisi olduğunu söyledi. Telefon görüşmelerinin olabileceğini söyledi.

Özer’in yerinin tespit edilebilmesi amacıyla o ünlülerle ilgili suç vasfı savcılıkta olmakla birlikte bilgilerine başvurulması için suç duyurusunda bulunduk. Çünkü bize ihbarda bulunan şahıs ısrarlı sorularıma rağmen Faruk Fatih Özer’in sevgilisinin kim olduğunu söylemedi. 'Siz bulun' dedi. 'Şirketinin merkezinin olduğu iş merkezinde dairesi, ofisi olabilir, bakın inceleyin' dedi. Benim böyle bir görevim yok. Tespit edilebilmesi için de savcılığa başvurduk. İhbarda bulunan kişinin iletişim bilgilerini de savcılık makamıyla paylaştık” ifadelerini kullandı.

Thodex mağdurlarının avukatı Sinan Keskin, Thodex’in reklam filmlerinde yer alan 20 ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, suç duyurusuyla ilgili incelemelerde bulunacak. Gerek görülürse o isimlerin bilgilerine veya ifadelerine başvurulacak.

Thodex soruşturması kapsamında toplamda 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlardan dördü adli kontroller serbest kaldı. Thodex soruşturması kapsamında cezaevinde 2 tutuklu kaldı. Firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ve Serap Özer. Milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen Faruk Fatih Özer ise aylardır kırmızı bültenle aranıyor.

160 BİN LİRA DOLANDIRILAN MAĞDURDAN SUÇ DUYURUSU

Thodex'ten yaklaşık 160 bin liralık kripto para satın alan S.K, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sundu.

"EKONOMİST YANILTTI" İDDİASI

AA'da yer alan habere göre dilekçede, kendisini ekonomist olarak tanıtan bir kişinin sosyal medya hesaplarında Thodex'in reklamını yaptığı, kendisine güvenerek yatırım yapan birçok vatandaşın dolandırılmasına sebebiyet verdiği iddia edildi.

REKLAMDA OYNAYAN 20 KİŞİ İÇİN DE SUÇ DUYURUSU

Şirketin reklam filminde oynayan 20 kişinin ise kamuya mal olmuş ünlü isimler olduğu belirtilen dilekçede, halk tarafından güven duyulan bu kişilerin reklamını yaptıkları ürün veya hizmetlerin gerçekliğini araştırma yükümlülüğü bulunduğu, yanıltıcı reklam yaparak insanlara zarar veren kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.

"21 KİŞİNİN GÖRÜŞMELERİ ARAŞTIRILSIN"

Dilekçede söz konusu kişilerin Thodex'in sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer ile ilişkisinin araştırılması, bu doğrultuda Özer'in evinin çevresinde gerekli araştırmanın yapılması, 21 kişi ile Özer arasındaki görüşmelerin ortaya çıkarılması, aralarındaki para transferlerinin belirlenmesi, bu kişilerin Thodex'in kurulumundan bu yana elde ettiği mal varlığının tespit edilmesi talep edildi.

KAMU DAVASI TALEP EDİLDİ

Bu nedenlerle, dilekçedeki toplam 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Thodex'in reklam kampanyalarında Ebru Şallı, Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy ve Deren Talu gibi ünlü isimler yer almıştı.