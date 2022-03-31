Yangın faciası! Köylüleri köpek kurtardı

İHA

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangına uykuda yakalanan köylüleri köpek kurtardı. Vatandaşların köpeğin havlamasıyla alevlerden kurtulduğu yangında, 12 hayvan ölürken, 7 ev, 7 ahır, 1 traktör ve cami küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar Köyü'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kamil Aşcıoğlu'na ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine köyde bulunan köpekler havlamaya başladı. Havlayan köpeğin sesine uyanan Ayhan Calayoğlu, vakit kaybetmeksizin evini terk ederek köy halkını uyardı.

Vatandaşları evden çıkaran Ayhan Calayoğlu, ardından itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınabildi.

12 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 evle birlikte yanan 7 ahırda 12 büyükbaş hayvan öldü. Yangında bir traktör ile köy camisi de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sabah saatlerinde yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

'KÖPEĞİN SESİNE UYANMIŞ BİZLERU UYANDIRDI'

Yangının herkesin uyuduğu sırada çıktığını söyleyen Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuru, "7 ev, 7 ahır, 12 büyükbaş hayvan, 1 traktör, 1 camimiz yandı. Köyde arkadaşımız durmuyordu zaten. Bir tane ahşaptan ev vardı. Yangının ahşap evde elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Ayhan Calayoğlu'nun köpeği vardı. Yanan ev de buraya yakındı. Yangın evi sarınca köpeğin sesine uyanmış ve gelip 'yanıyoruz' diyerek bizleri uyandırdı. Ondan sonra evleri tahliye ettik. Yangın şu anda kontrol altına alınabildi. Devletimizden yanan evlerle ilgili bir yardım ve destek bekliyoruz" dedi.