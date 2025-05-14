Yandex ve Vodafone'dan dijital dönüşüm iş birliği

Yandex ve Vodafone arasında gerçekleştirilen iş birliğinin ilk meyvesi olarak, Yandex’in yapay zeka destekli arama motoru Yazeka üzerinden kullanıcılara hızlı ve kolay bilgi erişimi sağlanacak. Ayrıca, ücretsiz data paketleri ve ödüllerle desteklenen proje, dijital erişimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"DİJİTAL BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ"

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Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, “Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye’de dijitalleşmeyi hızlandırma vizyonumuzun önemli bir adımı. Herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, “Yandex ile ortaklığımız, yenilikçi ve sürdürülebilir dijital çözümlerle milyonların hayatını iyileştirme taahhüdümüzü pekiştiriyor. Türkiye’nin dijital yarınlarını birlikte şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Her iki şirket, Türkiye pazarına yönelik yatırımlarını artırarak yeni projelerle iş birliğini genişletmeyi planladığını açıkladı. Bu ortaklık, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda dönüm noktası olarak görülüyor.