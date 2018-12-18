Olay, saat 09.30 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. 17 katlı bir binanın dış cephe ısı yalıtım çalışmasını yapan işçiler Yakup Göller ve Şenel Yıldırım, 15'inci katta çalıştıkları sırada üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu düştü.



DHA'nın haberine göre, olayda ağır yaralanan işçiler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Yakup Göller, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren yaralı diğer işçi Şenel Yıldırım'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.