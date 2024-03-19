Yalın, stadyum konserine hazırlanıyor

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Müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine ileten Yalın, "Bu sene kariyerimin 20'nci yılı. Salonlara sığmadığımız beraber şarkılar söylediğimiz 20 sene... 31 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda kariyerimin en kalabalık biletli konserini vermeye hazırlanıyorum. 20 yılda biriken şarkılarımızı 40 bin kişiyle beraber söyleyeceğiz, tüm İstanbul sesimizi duyacak" dedi.

Dev konserin biletleri Perşembe günü satışta olacak. Yalın, 31 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Stadyumu'nda hayranlarına unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.