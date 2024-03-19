Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Yalın, stadyum konserine hazırlanıyor

        Yalın, stadyum konserine hazırlanıyor

        Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılında Beşiktaş Stadyumu'nda dev bir konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 09:46 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stadyum konserine hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine ileten Yalın, "Bu sene kariyerimin 20'nci yılı. Salonlara sığmadığımız beraber şarkılar söylediğimiz 20 sene... 31 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda kariyerimin en kalabalık biletli konserini vermeye hazırlanıyorum. 20 yılda biriken şarkılarımızı 40 bin kişiyle beraber söyleyeceğiz, tüm İstanbul sesimizi duyacak" dedi.

        Dev konserin biletleri Perşembe günü satışta olacak. Yalın, 31 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Stadyumu'nda hayranlarına unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yalın

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        Habertürk Anasayfa