Yalın'ın Selami Şahin sürprizi

HABERTURK.COM

'Unutulmaz Şarkılar'ı hem de en sevilen hitlerini seslendirdiği konserde Yalın, izleyenlere projenin adı gibi unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Selami Şahin'in efsane şarkısı 'Seninle Başım Dertte'yi seslendiren Yalın, misafirlerine sürpriz yaptı.

Şarkının ortasında sahneye gelen müziğin usta ismi Selami Şahin, kendi şarkısında Yalın'a eşlik etti. Düete hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler ikiliyi ayakta alkışladı. Selami Şahin ve Yalın, ardından 'Gitme Sana Muhtacım' şarkısını da birlikte seslendirdi.

Yalın'la Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar" konser serisi, 18 Ağustos'ta devam edecek.