Yalı Çapkını Pelin ölecek mi? Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu?
Star TV'de her hafta cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Fragmanda doğuma alınıp ve ailesinden çocuk veya anne arasında bir tercih yapılması istenmesiyle Pelin'in akıbeti merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri için "Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılacak mı?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Başrollerini Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nın paylaştığı dizi her hafta Cuma akşamı ekranlara geliyor. Yeni bölüm fragmanına Pelin karakterinin acil doğuma alınmasının ardından kalbinin durması damga vuruyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden çıktı mı? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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YALI ÇAPKINI PELİN ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILACAK MI?
Yalı Çapkını'nda Pelin doğuma alınıyor. Ancak doğumda yaşanan sorun sebebiyle anne ile bebek arasında bir seçim yapılıyor. Bebeğin kaybedildiği söylenirken; Pelin'in de kalbinin durduğu görülüyor. Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ekrana gelecek olan yeni bölümde netlik kazanacak.
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BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?
1 Nisan 1996 yılında İzmir de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı. İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.
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YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM ÖZETİ
Fenalaşan Pelin apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşananlardan Serter'i sorumlu tutan Ferit, ona çok öfkelidir. Pelin ve bebeği yaşam mücadelesi verirken, çocuğun kimden olduğunun ortaya çıkmasını isteyen Halis Ağa babalık testinin yaptırılması için talimat verir. Ferit'e destek olmak için tüm kötü bakışlara rağmen hastaneye gelen Seyran, Pelin'in hayata tutunabilmesi için elinden gelen çabayı gösterir. Hapishanede çok zor günler geçiren Orhan'ı çıkarmaya karar veren Halis, işlerin istediği gibi gitmemesiyle hayal kırıklığına uğrar ve eski bir tanıdıktan yardım istemek zorunda kalır. Pelin ve bebeği için kritik saatler sürerken, Ferit, bu zor anında Seyran'ın yanında olmasıyla güçlü kalmaya çalışır. Fakat yaşanacaklar onun için hiç kolay olmayacaktır.