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        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgaz "Yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz" - Enerji Haberleri

        "Yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çevreye uyumlu bir şekilde, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da yüksek oranda üretmeye başladık. Günde yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:30
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        "Yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz"
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, "Yeni Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine gençlerin gayretleriyle hep birlikte yükseleceklerini söyledi.

        Yenilenebilir enerjiyi devreye alırken aynı zamanda petrol ve doğalgaz gibi diğer yerli kaynakları da ekonomiye katmak gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Çevreye uyumlu bir şekilde, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da yüksek oranda üretmeye başladık. Günde yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz. Bunun yanı sıra Karadeniz'de, Sakarya Doğalgaz Sahası'nda yaklaşık 2,6 milyon eve yetecek kadar doğalgaz üretmeye başladık" diye konuştu.

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        Bayraktar, Zonguldak'ta karadan 170 kilometre açık denizde doğal gaz çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Deniz derinliğinin 2 bin 100 metre, yani 2 kilometreden fazla olduğu bir noktada deniz tabanına ulaşıyoruz. Oradan yine 2000-2500 metrede sondaj yapıyoruz. Doğalgazı kendi kaynaklarımızla, mühendislerimizle, buralardan yetişmiş sizlerle aramaya karar verdiğimizde bize dediler ki 'yapamazsınız, bunu arayamazsınız, bu çok zor bir iş'. Oradaki gazı bulup karaya getirip evlerimize, sizlere ulaştırıyoruz. Kendisi üreten, teknisyen ve mühendisleri olan bir ülke olarak Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve inşallah bu 30 yıl içindeki karbon nötr hedefinin yanına enerjide tam bağımsız bir Türkiye'yi hep birlikte koyacağız."

        Bayraktar, kararlılıkla, ısrarla, istikrarlı, planlı ve programlı bir şekilde çalışılınca ulaşılamayan bir hedef olmadığını vurguladı.

        "TÜRKİYE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMAK DURUMUNDA"

        Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dahil olmak üzere yerli kaynakları azami düzeyde kullanmak durumunda olduğunun altını çizdi.

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        Bununla beraber 70 yıllık nükleer enerji rüyasının gerçekleşmesiyle Türkiye'nin daha büyük bir güçle kararlı şekilde hedeflerine ilerleyeceğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Türkiye, aynı zamanda enerjisini verimli kullanan bir ülke olmak durumunda. Evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde, sokağımızda verimli enerji kullanan bir ülke olmak durumundayız. Dolayısıyla kendi kaynaklarını ekonomisine kazandıran, bunu kendi mühendisleriyle, imkan ve kabiliyetleriyle yapan bir ülke olmalıyız. Ben bu anlamda hepinize güveniyorum. Burada mezun kardeşimizi dinleyince çok etkilendim. Çok güzel bir üniversitede inşallah eğitim hayatına devam edecek. Dört yıl sonra da bizim enerjimize enerji katmaya, ülkemizin gücüne güç katmaya devam edecek."

        "ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN GENÇLERE BÜYÜK İHTİYAÇ VAR"

        Bayraktar, okulda yönetici, idareci öğretmen ve öğrencilere emek ve azimleri için teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Onlar, sizlerin iyi eğitim almanız için büyük gayret içerisindeler. Bu okul çok özel bir okul. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 69 öğrenciyle yola çıktınız. Her yıl 90 seçkin öğrenci buraya katılıyor. Yaklaşık 300'ün üzerinde mezun var. Bunların hepsi şu anda enerji sektörünün farklı yerlerinde çalışmaya aday arkadaşlarımız. 2023'te Teknofest'te önemli bir başarı kazanmışsınız. Dolayısıyla ben bu başarı için de sizleri tebrik ediyorum. Hakikaten ülkemizin geleceği için, siz gençlere büyük ihtiyaç var. Bu okula ismini veren El Cezeri, 900 yıl önce elektrik kullanmadan sadece su kaynaklarıyla ve mekanik birtakım parçalarla makineler yapmışsa sizler de inanıyorum ki yenilenebilir ve yeşil enerji kullanımının öncülerinden olacaksınız."

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