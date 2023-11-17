Yaklaşık 4 yıl sonra ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından karşılanacak Erdoğan, ortak basın toplantısına katılacak, Scholz ile baş başa görüşecek, heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz en son eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüştü. Yaklaşık 4 yıl sonra Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ve İsrail-Hamas çatışmalarının ele alınması bekleniyor. REKLAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 2020'DE BERLİN'DEKİ LİBYA KONFERANSINA KATILMIŞTI Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, görüşmenin ana gündem maddesinin Orta Doğu olacağını, ayrıca NATO ve göç konularının da ele alınacağını ifade etmişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.