Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Yaklaşık 4 yıl sonra ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor

        Yaklaşık 4 yıl sonra ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık dört yıl sonra çalışma ziyaretinde bulunmak için Almanya'ya gidiyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya gelecek Erdoğan'ın görüşmelerinde ana gündem maddesinin Türkiye-Almanya ilişkileri ve İsrail-Hamas çatışmaları olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 08:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından karşılanacak Erdoğan, ortak basın toplantısına katılacak, Scholz ile baş başa görüşecek, heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz en son eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüştü.

        Yaklaşık 4 yıl sonra Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ve İsrail-Hamas çatışmalarının ele alınması bekleniyor.

        REKLAM

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 2020'DE BERLİN'DEKİ LİBYA KONFERANSINA KATILMIŞTI

        Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, görüşmenin ana gündem maddesinin Orta Doğu olacağını, ayrıca NATO ve göç konularının da ele alınacağını ifade etmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #almanya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Habertürk Anasayfa