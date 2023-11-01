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        Haberler Yaşam Yağmurlu günde araç sürmeyi mümkün hale getiren kadın Mary Anderson

        Yağmurlu günde araç sürmeyi mümkün hale getiren kadın Mary Anderson

        Bir zamanlar yağmurlu veya karlı günlerde araç sürmek insanlar için imkansızdı. Ancak Mary Anderson isimli bir kadın, bugün kullandığımız cam silecekleri icat etti ve bu ekipman, kısa bir zaman içinde tüm arabalara eklendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:09
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        • 1

          1903 yılına kadar hiç kimse yağmurlu veya karlı bir günde araç sürmeyi hayal bile edemiyordu. Böyle günlerde, arabanın ön camında biriken ve görüşü engelleyen birikintileri sürücüler kendi imkânlarıyla temizliyordu ancak yoğun bir hava durumu karşısnda bu durum da yetersiz kalıyordu.

        • 2

          Şu anda basit gibi gözüken ama o zamanlar oldukça zor olan bu konuya çareyi Mary Anderson adında genç bir kadın buldu. Ön silecekler konusunda ona ilham veren şey, hava koşulları yüzünden köt giden seyahati oldu.

          Anderson, 1903 kışında tramvayla New York'a gitti, kötü hava koşulları nedeniyle tatili boyunca turistik yerleri görmekte zorlandı. Yol boyunca insanların manzarayı görmesi için camlar açık gidiliyor hatta makinist ara sıra ön camı silmek zorunda kalıyordu.

          Fotoğraf: Invent.org

        • 3

          Anderson bu prosedürün iyileştirilmesi gerektiğine karar verdi. Sonuç olarak, ön camı temizlemek için aracın içinden çalıştırılabilen bir cihaz tasarladı.

          Aynı yıl, arabanın içinden kontrol edilen ve lastik bıçaklara sahip, sallanan bir kol tasarladı ve patentini aldı. Kol, basitçe biriken kar ve yağmuru aşağı itiyor ve ilk konumuna geri dönüyordu. Üstelik kış mevsiminden sonra kolayca çıkarabiliyordu.

        • 4

          Benzer cihazlar Anderson'unkinden önce tasarlanmıştı ama ilk çalışan onunkiydi. Ancak sonradan değeri anlaşılacak buluş için Anderson toplumun alayı ile karşılaştı; birçok kişi hareketli silecekler nedeniyle sürücülerin dikkatinin dağılacağını düşünüyordu.

        • 5

          Ayrıca tarih itibarıyla arabalar pek popüler değildi; Henry Ford arabaları henüz piyasada yoktu. Ancak çok kısa bir zaman sonra 1913'e gelindiğinde birçok Amerikalının arabası vardı.

          Araba kullanmak giderek daha yaygın hale geldikçe, ön cam sileceği de sonunda otomotiv kullanımına uyarlandı. 1922'de Cadillac, silecekleri arabalarına standart ekipman olarak yerleştirmeye başladı.

          Kaynak: Herald Weekly, Invent.org

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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