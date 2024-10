Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cemal Sevindi, "Ovanın doğu kesiminde oluşan göllerinde daha çok sıcak su bulunur. Oraya kuğular gelir. Kuğular kışın da o bölgede görülebilir. Ovada her kuşu her saatte göremezsiniz. Her kuşun bir görülme zamanı var bir de duyarlılığı var. Özellikle yırtıcılar mesafeyi koruyarak hareket ederler" diye konuştu.