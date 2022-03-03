A1 Capital ile Borsada Yatırım Programı'nın konuğu TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı oluyor. Yazıcı, Rusya Ukrayna savaşının para ve sermaye piyasalarına etkisini anlatabilmek için önceki krizlerin nasıl karşılandığını hatırlatıyor. Özellikle yaptırımların Rusya ve dünya ekonomisine etkilerini FED ve diğer büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele politikasını da dahil ederek yorumlayan Yazıcı, bu durumun Türkiye'ye yansımalarını da dile getiriyor.
MSCI'DAN ÇIKARILMANIN ETKİSİ NE OLUR?
Batılı müttefiklerin Rus ekonomisine yönelik olarak ağır olarak nitelenebilecek bir dizi yaptırım kararının ne anlama geldiğini ve bunun karşılığında Rus Merkez Bankası'nın aksiyonlarını değerlendiren Yazıcı, buna karşılık Rusya'nın doğalgaz kartının ne anlama geldiğini detaylarıyla açıklıyor.
Borsa İstanbul'un geçmişte bu tip durumlarda nasıl hareket ettiğini anlatan Yazıcı, özellikle Rusya'nın MSCI endeksinden çıkarılmasının Türkiye borsasına olumlu yansımasının olup olmayacağını yorumluyor.
EKONOMİK DURGUNLUK RİSKİ
Ateşkes görüşmelerinin de olumlu sonuçlanmadığı ve tarafların uzlaşmaya çok uzak olmamalarından hareketle iyice kızışan bu gerginliğin neticelenmesinin kolay olup olmayacağının masaya yatırıldığı programda sürecin uzaması halinde zaten enflasyon ile mücadele halinde olan global ekonomilerin bu sefer de üç haneli seviyelere ulaşmış petrol fiyatlarının enflasyonist etkisi ile karşı karşıya kalacağı durum irdeleniyor. Böyle bir ortamın bir süredir konuşulan “yüksek enflasyon ile tetiklenen ekonomik durgunluk” senaryosunu güncel hale getirip getirmediği tartışılıyor. Bu durumun hisse senetleri piyasalarına etkisi yorumlanıyor.
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