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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da tehlike geliyorum dedi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da tehlike geliyorum dedi!

        Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye yenilen ve şampiyonluğu erteleyen Galatasaray'da tehlike de geliyorum dedi. Son haftalarda savunmadaki hataları, hücumdaki performans kapatırken derbideki hataların faturası ağır oldu!

        Giriş: 21.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:02
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        Tehlike geliyorum dedi!
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        Süper Lig'in son iki haftasına şampiyonluk parolasıyla giren ve derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde mağlup etmek isteyen Galatasaray hüsrana uğradı.

        1 puanın yettiği sarı-kırmızılılar, erkenden 10 kişi kalan rakibi karşısında maçın başından sonuna varlık gösteremezken son haftalarda çalan tehlike çanlarının faturası da ağır oldu.

        6-1'lik galibiyetle noktalanan Sivasspor maçında korner organizasyonundan gol yiyen sarı-kırmızılılar, 3-2 kazandığı Fatih Karagümrük müsabakasında ise kalesinde hatadan kaynaklanan iki gol görmüştü.

        Fenerbahçe karşısında da benzer pozisyonlar veren Galatasaray bunların birinde yediği golle rakibine yarışta adeta hayat verdi.

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        KÖHN, MUSLERA, NELSSON...

        Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golde zincirleme hata yapan sarı-kırmızılılar, çok benzer bir golü Sivasspor müsabakasında yemişti.

        Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Manaj topu arka direğe yönlendirirken arka direk savunmasındaki Köhn'den önce hareketlenen Caner Osmanpaşa farkı 1'e indiren golü kaydetmişti.

        Fenerbahçe müsabakasında da sağ kanattan kullanılan kornere çıkan Fernando Muslera, iki Fenerbahçeli futbolcu arasında kalırken topu uzaklaştıramadı; devamında yine arka direkte olan Köhn'ün hatasında top Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı ve milli futbolcu hatayı affetmedi. Muslera golden sonra Victor Nelsson'a çıkıştı ve yalnız kalmasına tepki gösterdi.

        FRED DIŞARI ATTI AMA...

        Son haftalarda ön alan baskısı zayıflayan Galatasaray, Fatih Karagümrük müsabakasında yediği goldeki pozisyonun benzerini Fenerbahçe karşısında da verdi.

        40. dakikada rakip ceza sahasında kaptırılan topa adam adama baskı yapan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin pas organizasyonunu kıramazken Mert Hakan Yandaş topla rakip yarı sahasını hızla kat ederken Nelsson ve Kaan Ayhan ikilisi de geri geri kaçarak derinlik sağlamaya çalıştı.

        Fenerbahçe'de Ferdi, Fred, Szymanski gibi yıldızlar bir anda rakip ceza sahasına gelirken Galatasaraylı yıldızlar ise geri koşmakta zorlandı. Mert Hakan Yandaş havadan bir pas verirken Fred müsait durumda topu dışarı gönderdi.

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