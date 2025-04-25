Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Merkez Bankası'ndan faiz artırımı Haberi Görüntüle

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Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Nisan haftasında net 269.1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Böylece yabancı yatırımcı 4 haftanın ardından borsada alım tarafında yer aldı. Söz konusu 4 haftada yabancılardan 1.8 milyar dolarlık net satış gelmişti.

Yabancı yatırımcılar hissede alım tarafında yer alsa da tahvilde satışa devam etti. 18 Nisan haftasında 970 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Böylece 5 hafta üst üste tahvil satışı gerçekleştirdi.