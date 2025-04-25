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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü

        Yabancı yatırımcı 18 Nisan haftasında 269.1 milyon dolarlık net alımla, 4 haftanın ardından Borsa İstanbul'da alım tarafına geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:02
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        Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

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        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Nisan haftasında net 269.1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Böylece yabancı yatırımcı 4 haftanın ardından borsada alım tarafında yer aldı. Söz konusu 4 haftada yabancılardan 1.8 milyar dolarlık net satış gelmişti.

        Yabancı yatırımcılar hissede alım tarafında yer alsa da tahvilde satışa devam etti. 18 Nisan haftasında 970 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Böylece 5 hafta üst üste tahvil satışı gerçekleştirdi.

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