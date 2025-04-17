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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'ndan faiz artırımı - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

        Merkez Bankası 350 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 46'ya çekti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44.5'e yükseltti. Yayımlanan karar metninde "Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği öngörülmektedir" değerlendirmesi yer aldı. Faiz artırımının ilk 1 saatte piyasalar üzerindeki etkisi kısıtlı oldu. Dolar/TL 38.15'ten 38.10'a çekilirken, BIST 100 9 bin 400 puandan 9 bin 360 puana geriledi. TCMB bunun yanında 20 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:20
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        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükselterek yüzde 46'ya çekti.

        Kurul bunun yanında, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44.5’e yükseltti.

        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Piyasada ağırlıklı beklenti faizin sabit bırakılması yönünde olsa da bir faiz artırımının masada olabileceği dillendiriliyordu.

        20 MART'TA ARA KARAR ALINMIŞTI

        PPK 6 Mart'taki toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltmişti. Politika faizini ise yüzde 42.5’te sabit bırakmıştı.

        BİR HAFTA VADELİ REPO İHALELERİNE DEVAM KARARI

        TCMB, 20 Mart'ta bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermişti. Böylece efektif olarak gecelik borç verme faizi ana faiz olmuştu. Bugün ise ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi. Dolayısıyla politika faizi yeniden ana fonlama faizi haline geldi.

        PPK aralık, ocak ve mart toplantılarında toplam 750 baz puanlık 3 artırıma imza atmıştı. İndirim serisi bugün itibarıyla son bulmuş oldu.

        TCMB ayrıca bugünkü kararla Mart 2024'ten bu yana da ilk kez faiz artırımına gitti:

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        "FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN ETKİSİYLE MAL ENFLASYONU BİR MİKTAR YÜKSELECEK"

        Bugün yayımlanan PPK karar metninde enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği ifade edildi. Metinde şu değerlendirmeler yer aldı:

        "Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

        Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilen açıklamada "Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

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        YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA PİYASALARI SARSAN GELİŞMELER

        Merkez Bankası'nın bu faiz artırım kararı piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından geldi. Yurt içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması başta olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar siyasi risk algısını yükseltti. Yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırarak başlattığı ticaret savaşları borsa ve tahvillerde büyük satışları beraberinde getirdi.

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        KURA 49 MİLYAR DOLARLIK DUVAR

        Bu durum Borsa İstanbul'da da düşüşe yol açarken, kurda sabit bir seyir gözlemlendi. Dolar/TL'de zaman zaman yukarı yönlü ataklar yaşansa da kura 38 civarında adeta bir duvar örüldü. Burada TCMB'nin piyasaya müdahalesi etkili oldu. 19 Mart-10 Nisan arasında TCMB net döviz pozisyonunda 49 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

        Dolarda 19 Mart'ta yaşanan 1.5 liralık artışın ardından görece yatay bir seyir izlendi:

        PİYASALAR ETKİLENDİ Mİ?

        TCMB'nin faiz artırımı Borsa İstanbul'da ilk anda düşüş getirse de büyük bir hareket yaratmadı. BIST 100 karar öncesi 9 bin 400 puan civarında seyrederken kararın ardından 9.284 puana çekildi, ardından yükselişe geçerek 9.340 puanı aştı. Dolar/TL ise 38.15'ten 38.10'a çekildi.

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