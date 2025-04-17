Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.396,02 %1,40
        DOLAR 38,0616 %-0,21
        EURO 43,4894 %-0,25
        GRAM ALTIN 4.037,10 %-1,50
        FAİZ 47,45 %-2,21
        GÜMÜŞ GRAM 39,39 %-1,96
        BITCOIN 84.479,00 %0,20
        GBP/TRY 50,4369 %-0,40
        EUR/USD 1,1370 %-0,25
        BRENT 67,17 %2,00
        ÇEYREK ALTIN 6.600,99 %-1,50
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü. ECB'den yapılan açıklamada dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediği ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB'nn 350 baz puanlık faiz artırımına gittiği gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) indirim kararı aldı. ECB 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

        ECB tarafından yayımlanan karar metninde 'sıkılaştırıcı' ifadesine yer verilmemesi dikkat çekti.

        Dezenflasyon süreci yolunda ilerlediği belirtilen karar metninde şu ifadeler yer aldı:

        "Hem manşet hem de çekirdek enflasyonun Mart ayında düşmesiyle, enflasyon ECB'nin öngördüğü şekilde gelişmeye devam etti. Hizmet enflasyonu da son aylarda belirgin şekilde düştü. Euro Bölgesi ekonomisi küresel şoklara karşı bir miktar direnç geliştirmiştir; ancak artan ticaret gerilimleri nedeniyle büyüme görünümü kötüleşmiştir. Artan belirsizlik, hanehalkı ve işletmelerin güvenini azaltma eğilimindedir ve ticaret gerilimlerine karşı piyasaların olumsuz ve dalgalı tepkisi, finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etki yaratma olasılığı taşımaktadır. Bu unsurlar, Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü daha da olumsuz etkileyebilir."

        Yönetim Konseyi mevcut olağanüstü belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlerken veriye dayalı ve her toplantıda yeniden değerlendirilen bir yaklaşım benimseyecektir."

        REKLAM
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması

        TRUMP ECB'Yİ ÖRNEK GÖSTEREREK FED'E ÇAĞRIDA BULUNDU

        ECB faiz indirimlerine devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in de aynı yöntemi izlemesi gerektiğini belirtti.

        ABD Başkanı Trump, kendi platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) muhtemel faiz kararı üzerinden Fed ve Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi.

        Trump sosyal medya hesabından ECB'nin kararı öncesinde yaptığı açıklamada "ECB'nin faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman çok geç kalan ve yanlış yapan Fed'in Jerome Powell'ı, dün bir başka tipik ve tam bir 'karmaşa' içeren rapor yayımladı! Petrol fiyatları düştü, marketler (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD tarifelerle zenginleşiyor! Bay 'Çok Geç' Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli. Powell'ın gitmesi için sabırsızlanıyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Habertürk Anasayfa