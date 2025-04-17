TCMB'nn 350 baz puanlık faiz artırımına gittiği gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) indirim kararı aldı. ECB 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

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ECB tarafından yayımlanan karar metninde 'sıkılaştırıcı' ifadesine yer verilmemesi dikkat çekti.

Dezenflasyon süreci yolunda ilerlediği belirtilen karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Hem manşet hem de çekirdek enflasyonun Mart ayında düşmesiyle, enflasyon ECB'nin öngördüğü şekilde gelişmeye devam etti. Hizmet enflasyonu da son aylarda belirgin şekilde düştü. Euro Bölgesi ekonomisi küresel şoklara karşı bir miktar direnç geliştirmiştir; ancak artan ticaret gerilimleri nedeniyle büyüme görünümü kötüleşmiştir. Artan belirsizlik, hanehalkı ve işletmelerin güvenini azaltma eğilimindedir ve ticaret gerilimlerine karşı piyasaların olumsuz ve dalgalı tepkisi, finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etki yaratma olasılığı taşımaktadır. Bu unsurlar, Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü daha da olumsuz etkileyebilir."

Yönetim Konseyi mevcut olağanüstü belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlerken veriye dayalı ve her toplantıda yeniden değerlendirilen bir yaklaşım benimseyecektir."

REKLAM Trump'tan Fed ve Powell açıklaması TRUMP ECB'Yİ ÖRNEK GÖSTEREREK FED'E ÇAĞRIDA BULUNDU ECB faiz indirimlerine devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in de aynı yöntemi izlemesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, kendi platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) muhtemel faiz kararı üzerinden Fed ve Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi. Trump sosyal medya hesabından ECB'nin kararı öncesinde yaptığı açıklamada "ECB'nin faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman çok geç kalan ve yanlış yapan Fed'in Jerome Powell'ı, dün bir başka tipik ve tam bir 'karmaşa' içeren rapor yayımladı! Petrol fiyatları düştü, marketler (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD tarifelerle zenginleşiyor! Bay 'Çok Geç' Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli. Powell'ın gitmesi için sabırsızlanıyorum" dedi.