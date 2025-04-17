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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Trump'tan Fed ve Powell açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan yeni Fed ve Powell açıklaması: Her zaman geç kalıyor ve yanlış yapıyor

        ABD Başkanı Trump, kendi hesabından yaptığı açıklamada "Fed Başkanı Powell her zaman geç kalıyor ve yanlış yapıyor. Fed uzun zaman önce faiz oranlarını düşürmeliydi" dedi. Trump, Powell'ın döneminin bitmesi için 'sabırsızlandığını' da ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:38
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        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
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        ABD Başkanı Trump, kendi platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) muhtemel faiz kararı üzerinden Fed ve Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi.

        Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ECB'nin faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman çok geç kalan ve yanlış yapan Fed'in Jerome Powell'ı, dün bir başka tipik ve tam bir 'karmaşa' içeren rapor yayımladı! Petrol fiyatları düştü, marketler (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD tarifelerle zenginleşiyor! Bay 'Çok Geç' Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli. Powell'ın gitmesi için sabırsızlanıyorum" dedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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