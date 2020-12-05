LeasePlan çatısı altında yer alan ve ikinci el otomobil “pazar yeri” sitelerinden CarNext.com, Y Kuşağı (Milenyum) Otomobil Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında, altı ülkeden 24-35 yaş arasındaki 3 bin sürücüye salgın nedeniyle seyahat imkanlarında ve çevrimiçi araba satın alma tercihlerinde ne gibi değişiklikler olduğu soruldu.
Buna göre, Y kuşağının yüzde 68’i artık toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi araçlarını kullanmayı tercih ederken, katılımcıların yüzde 65’i bu kararda Covid-19 salgınının etkisi olduğunu belirtti.
Ankete katılan Y kuşağı temsilcilerinin yüzde 50’si geçen yıla kıyasla tatil sezonunda kendi araçlarını kullanarak tatile gitme olasılıklarının daha yüksek olduğunu vurguladı. Öte yandan, sürücülerin yüzde 46’sı artık aracını online olarak satın almayı düşüneceğini belirtirken, yüzde 33’ü salgın nedeniyle bunun daha güvenli olacağını ifade etti. Bununla birlikte, Y kuşağının yüzde 41’i araç satın alma sürecinde hala kendilerine yardımcı olacak biriyle konuşmak istese de yüzde 68’i güvenilir bir ödeme çözümünün en önemli konu olduğunu dile getirdi.
'ÖZEL ARACI EN GÜVENLİ SEÇENEK OLARAK GÖRÜYORLAR'
CarNext.com Türkiye ve LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "6 Avrupa ülkesinden 24-35 yaş arası katılımcıların cevapladığı Y Kuşağı anketimiz, Covid-19 salgınından daha az endişe duyan kesim olarak görülen bu jenerasyonun da yeni normalde özel araçlarını kullanmayı en güvenli seçenek olarak gördüğünü gözler önüne seriyor. Ayrıca hijyen ve mesafe endişelerinin arttığı salgın döneminde her alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de dijital çözümler ön plana çıktı" dedi.
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