X'e erişim engeli kararı!

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Son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada sosyal medya şirketleri üzerinde tartışmalar giderek genişliyor. ABD ile TikTok arasındaki gerilim ve engelleme süreci, Instagram'ın Türkiye'de bir süre engelli kalması ve şimdi Brezilya'da X (Twitter) engeli gündemde...

Brezilya'nın telekomünikasyon düzenleyicisi yaptığı açıklamada, milyarder yatırımcıyla aylardır süren bir kan davasına kilitlenen bir yargıcın emrine uymak için Elon Musk'ın ülkedeki X sosyal ağına erişimi askıya aldığını söyledi.

Popüler sosyal medya platformu, Perşembe akşamı Brezilya'da bir yasal temsilci belirlemek için mahkeme tarafından belirlenen son tarihi kaçırdı ve askıya almayı tetikledi.

REKLAM Musk, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in haksız sansür uygulamaya çalıştığını savunurken, yargıç sosyal medyanın nefret söylemi düzenlemelerine ihtiyacı olduğu konusunda ısrar etti. MAHKEME KARARI VE GEREKÇELERİ Mahkeme, X’in Brezilya’da yasal bir temsilci bulundurması gerektiğini ve bu yükümlülüğünü yerine getirmediği için cezalandırıldığını belirtti. Ayrıca, platformun nefret söylemi ve yanlış bilgi yayılımını önlemek için gerekli düzenlemelere uymadığı da vurgulandı. Bu durum, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes ile Elon Musk arasında devam eden bir anlaşmazlığın parçası olarak görülüyor.

ELON MUSK VE BREZİLYA HÜKÜMETİ ARASINDAKİ GERİLİM Elon Musk, sosyal medya platformlarının ifade özgürlüğünü koruması gerektiğini savunurken, Brezilya hükümeti ve yargı organları, nefret söylemi ve yanlış bilginin yayılmasını önlemek için daha sıkı düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor. Bu anlaşmazlık, Musk’ın platformu satın almasından bu yana devam ediyor ve Brezilya’da sosyal medya düzenlemeleri konusunda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Brezilya’nın bu kararı, ülkede sosyal medya platformlarının nasıl düzenleneceği konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir. X’in bu karara nasıl yanıt vereceği ve gelecekteki adımlarının ne olacağı merakla bekleniyor. Ayrıca, diğer ülkelerin de benzer adımlar atıp atmayacağı ve bu durumun global sosyal medya düzenlemeleri üzerindeki etkileri de yakından izleniyor.