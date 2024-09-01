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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar! | Son dakika haberleri

        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!

        Adana'da 6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı. Dehşete düşüren tehlike dolu anlar araç sürücüleri tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:14
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        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
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        Adana'da 6 kişinin yolculuk yaptığı motosiklette 2 küçük çocuk çuvallarla taşındı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı’nda 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan baba ve 5 çocuğu, kazaya davetiye çıkardı.

        Önüne bir, arkasına da 2 çocuğunu oturtan baba, 2 küçük çocuğunu da motosikletin sağ ve soluna astığı çuvallarla taşıdı.

        UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

        Vatandaşlar tarafından trafik ışıklarında cep telefonuyla görüntülenen motosiklette, arkadaki kız çocuğunun kardeşleri düşmesin diye çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği görüldü.

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        Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam edip uzaklaştı.

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        #adana
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