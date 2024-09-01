İsrailliler, Gazze'de anlaşma ve Netanyahu hükümetin istifası talebiyle gösterilerini sürdürdü

Bu hafta da İsrail genelinde on binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için isteksiz siyasi iradeyi eleştirdi, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.