Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporculardan tarihi başarı!

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor... 28 Ağustos'ta başlayan ve 8 Eylül'de sona erecek organizasyonda madalyaları bir bir toplayan ay-yıldızlı sporcular, ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Milliler şu ana kadar 3'ü altın, 5'i gümüş, 2'si de bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

OLİMPİK SPORCULARIMIZI GERİDE BIRAKTILAR!

Paralimpik sporuclar, olimpik Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden olimpik sporcularımızı da madalya sayısında geride bıraktı. Olimpik sporcular, Paris 2024'te 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanmıştı.

ALTIN MADALYALAR

Atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce para atletizmde Rio 2016'da erkekler 1500 metre T11 sınıfında Semih Deniz'le bronz madalya kazanan Türkiye, bu branşta ikinci madalyasını kazandı. Milli sporcu, Türkiye'ye para atletizme altın madalya getiren ilk isim olmayı başardı.

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı. Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti. REKLAM Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı. Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti.

Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'la karşılaştı. Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı. Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı. GÜMÜŞ MADALYALAR

Atletizm branşında erkekler cirit atma F57 sınıfında milli sporcu Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı. Toplam 11 atletin katıldığı finalde milli sporcu Muhammet, 49,97 metrelik atışıyla ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya elde etti. REKLAM Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti. Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu.

Milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, finalde 1 numaralı seribaşı Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'la karşı karşıya geldi. Rakibine 15-2 mağlup olan Fatih Çelik, gümüş madalya elde etti. İki sporcu maçtan sonra Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla tatamide tur attı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı. Milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı. Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti. Milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı. Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya tribünden destek verdi. Kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan Ali Can Özcan, paralimpik oyunlarda ise ilk madalyasını elde etti. BRONZ MADALYALAR

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde Abdullah Öztürk - Nesim Turan ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde Abdullah Öztürk - Nesim Turan ikilisi yarı finalde Almanya'dan Valentin Baus - Thomas Schmidberger ikilisi ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede milliler 3-2 yenilerek bronz madalya elde etti. ABDULLAH ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ Milli sporcu Abdullah Öztürk, 4 paralimpik madalyasına ulaşan ilk sporcu oldu. Para masa tenisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bireyselde iki kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Rio'da ayrıca takımlarda bronz madalya elde etmişti. Paris 2024'te çift erkeklerde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu, toplamda dördüncü paralimpik madalyasını kazandı. Aynı zamanda Abdullah Öztürk, hem olimpik hem de paralimpik sporcular arasında 3 madalya sayısını geçen ilk isim de oldu. Para Tekvando'da ise Meryem Betül Çavdar, bronz madalya alarak ülkemizi gururlandırdı. Kadınlar K44 52 kiloda tatamiye çıkan Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi oldu. MADALYA SIRALAMASINDA 9. BASAMAKTAYIZ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu. Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Çin, 20 altın, 15 gümüş, 7 bronz madalya olmak toplam 42 madalyayla ilk sırada bitirdi. Türkiye, oyunların dördüncü gününde para okçuluk ve para atletizmde birer altın, para atıcılık ve para atletizmde ise birer gümüş madalya elde etti. Oyunlarda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ise 9.'luğa yükseldi.