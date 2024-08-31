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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"251 yıldır iftihar vesilemiz olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan ne kadar kıvanç duysanız azdır. Bahriyeli olmanın böyle güzide bir eğitim kurumunda eğitim görmenin ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Askerlik mesleğinin çeşitli kademelerinde hizmet ederek kazandığınız bilgi, disiplin ve bilgiler sizin her zaman değeriniz olacaktır.

Gerekirse bu uğurda tıpkı kahraman ecdadımız gibi şairin ifadesiyle anadan yârdan, serden geçecek korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz. Türkiye'yi yüceltmek mavi vatandaki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaksınız. REKLAM "İFTİHAR EDİYORUM" Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin bağrından çıkan kahramanlar ocağıdır. Disiplin, vazife şuuru, caydırıcılık, çalışkanlık noktasında dünyanın hayranlık duyduğu orduya sahibiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz.

"TÜRK DONANMASI FARKLI BİR LİGE YÜKSELECEK" Aksaz Tersane Komutanlığımızın açılışında Piri Reis denizaltımızı hizmete verdik. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatımını başlattık. Akaryakıt gemilerimizle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu donanmamızın istifadesine sunduk. Yeni tip denizaltı projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Kalan 3 denizaltımızı inşallah 2029 yılına kadar tamamlayacağız. Muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 modern denizaltımızı Deniz Kuvvetlerimize katmış olacağız. Donanmamızın şu anki amiral gemisi olan Anadolu'nun ağabeyi olacak uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. SİHA gemimizden sonra uçak gemimizin de katılımıyla Türk donanması farklı bir lige yükselecek.

Hava savunma sistemlerinde kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Kritik alanlarda her gün yeni bir eşiği aşıyoruz. Caydırıcılığı ve harekat kabiliyetle yüksek bir deniz kuvveti olmak neyi gerektiriyorsa onu yapmanın gayretindeyiz. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. "TÜM DÜNYAYI KUŞATACAĞIZ" Türk dış politikasına batı başkentlerinden bakanların tezviratlarına aldırmayacağız. Pergelin sabit ucunu ülkemizin çıkarlarına sabitleyecek diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağız. 360 derecelik bakış açısıyla meselelere yaklaşacak en geniş perspektifle gelişmeleri değerlendireceğiz. 1 asır önce birarada yaşadığımız halklarla aramızda sınırların olması gönül coğrafyasından kopacağımız anlamına gelmez.

Biz aynı zamanda Çanakkale Şehitliğinde Gazze, Halep, Şam, Kudüs, Gümülcine ve Bağdat'ın evlatlarını misafir eden ülkeyiz. İran, Irak, Suriye ile 4 asır yönetimimiz altında olan Filistin'le ilgilenmemizi eleştirenler art niyetli değillerse cahildirler. Türk askerinin Kosova, Libya, Somali'de ne işi var demek ufuksuzluktan tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Türkiye yönünü sadece Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz. Türkiye Doğu ve Batı ile ilişkilerini eşzamanlı geliştirirse güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Biz birilerinin iddia ettiği gibi AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Hem bunlarla hem diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi kazan kazan temelinde geliştirmek durumundayız. Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettik.

MAVİ VATAN MESAJI Bundan sonra bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Masal denilen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Askerin en yiğidi orduların en şanlısı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu kadar güçtü yapıya sahip ise elbette bunda Deniz Harp Okulu'nun müstesna yeri bulunuyor. Mavi vatanımızın müdafaasında sizler çok kritik roller üstleneceksiniz. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize önemli hizmetlerde bulunacaksınız. Tarih yazan, tarih yapan milletin evlatlarısınız. Bağımsızlığını ödediği ağır bedellere borçlu bir vatanın evlatlarısınız. Üzerinizde ebeveynleriniz, komutanlarınız, hocalarınız kadar 85 milyonun da hakkı var. Evlatlarının rızklarından ayırdıklarıyla vergisi ödeyen esnaf, çiftçi, tüccar, sanayicinin üzerinizde hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimlerin her birinizin üzerinde haklı var. Şehitlerimizin sizin üzerinizde hakkı var. Unutmayın yükünüz ağırdır, mesuliyetiniz büyüktür. Hepimiz millete hizmet için varız. Devlete sadakatten taviz vermeyecek, hukuka ve demokrasiye bağlılıktan kesinlikle ayrılmayacaksınız.

Siz genç teğmenlerimizi, dost ülke öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Vatanı, mukaddesatı için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla. HAVA HARP OKULU DİPLOMA TÖRENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları Diploma töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Pazar günü Anadolu'nun tapu senedi olan Ahlat'ta gençlerimizle kucaklaştık. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde dualarla, marşlarla büyük coşkuyla kutladık. 183'ü Türk vatandaşı 14'ü misafir ülkelerden gelen öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Hudutsuz göklerin pervasız kartallarına görev yerlerinde Rabbimden üstün başarılar diliyorum. Ailelerimizi, komutanlarımızı ve hocalarımızı şahsım, milletim adına cani gönülden kutluyorum.

"ÇOK YAKINDA KİLİDİ KAPATACAĞIZ" Sadece 8 yıl gibi kısa sürede geldiğimiz bu noktayı çok önemsiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bir ordunun karşılaşacağı en ağır imtihanlardan birini olabilecek en az hasarla atlatmayı başarmıştır. 40 yıl boyunca habis bir ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık. Ordumuzu güçlendirdik. Darbe girişiminden 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmak suretiyle devletimizin sendelemesini bekleyenlere çok önemli mesajlar verdik. Zeytindalı, Barış Planı, Bahar Kalkanı harekatlarıyla terör örgütlerine ölümcül darbeler indirdik. Libya'da darbeciler karşısında meşru hükümetine verdiğimiz destekle kardeş Libya halkının daha büyük acılar yaşamasının önüne geçtik. Somali'den Katar'a dost ve kardeş ülkelerimizle dayanışma halindeyiz. Azerbaycan'ın Karabağ'ında, Karabağ'da Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine bütün Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamıyle yok ettik. İnşallah çok yakında buradaki hedeflerimize de ulaşacağız. Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız.

"BİRİLERİNİN DEMİR KUBBESİ VARSA BİZİM DE ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK" FETÖ ihanet şebekesini söküp attık, terör örgüotleri kaçacak delik arıyor ama bulamayacaklar. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında dünyadaki hiçbir ordu çok kısa sürede sınırları ötesinde böyle bir şeye imza atamazdı. Ordumuzun gücüne güç, itibarına da itibar kattık. Ya zafer ya şehadet diyerek ölüme meydan okuyan aziz şehitlerimizi rahmetle yâdediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor Rabbim onlardan razı olsun diyorum. Havacılarımız gök vatanın savunmasında çok kritik roller üstlenmektedir. Ülkemizin güvenliğine dair tehditlerin bertaraf edilmesindte Hava Kuvvetlerimiz büyük sorumluluklar alıyor. İHA'larda yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil; tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor. Milli muharip uçağımız KAAN hepimizi heyecanlandıran projelerimizin en başında geliyor. 5. nesil savaş uçağımızı geliştirirken, F-16'larımızı modernize ediyoruz. Çok amaçlı helikopterimiz GÖKBEY ve HÜRJET'le önemli ihtiyacımızı karşılayacağız. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Çelik kubbeyi çok yakında hayata geçireceğiz.

"KİMSEYE BEL BAĞLAMIYORUZ" Kıbrıs Barış Harekatı'ndan son yıllarda sınır ötesinde operasyonlarımıza hep aynı engellerle karşılaştık. Hep ikircikli tutumlar. Allah korusun yarın ülkemizin başına sıkıntı gelse aynı şeyle karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Kendi bileğimiz, yeteneklerimiz, gücümüz dışında kimseye bel bağlamıyoruz. Zor günlerimiz de daima yanımızda bulduğumuz kardeşlerimizin dışında sadece kendi milletimize ve insan kaynağımıza güveniyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.