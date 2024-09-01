Beşiktaş - Sivasspor MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. İşte Beşiktaş - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri ve tüm bilgiler
- 1
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücade beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
- 2
Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.
- 3
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
-
- 4
SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK
Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
- 5
MUHTEMEL 11'LER
Mert Günok
- 6
Svensson
-
- 7
Paulista
- 8
Uduokhai
- 9
Masuaku
-
- 10
Gedson
- 11
Musrati
- 12
Rashica
-
- 13
Rafa Silva
- 14
Semih Kılıçsoy
- 15
Immobile
-
- 16
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Camara, Bieganski, Charisis, Emrah, Pritchard, Turgunboev, Manaj