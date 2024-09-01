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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Sivasspor MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. İşte Beşiktaş - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri ve tüm bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 01.09.2024 - 09:59
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücade beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

        • 2

          Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

        • 3

          BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

          Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

        • 4

          SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK

          Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Mert Günok

        • 6

          Svensson

        • 7

          Paulista

        • 8

          Uduokhai

        • 9

          Masuaku

        • 10

          Gedson

        • 11

          Musrati

        • 12

          Rashica

        • 13

          Rafa Silva

        • 14

          Semih Kılıçsoy

        • 15

          Immobile

        • 16

          Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Camara, Bieganski, Charisis, Emrah, Pritchard, Turgunboev, Manaj

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