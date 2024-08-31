Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Maccabi Tel Aviv yorumu!

"BU OYUNLA İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Lige çok güzel bir başlangıç yaptık. Yeni transferlerin etkisi çok fazla. Ama ben asıl etkiyi hocamızla yakaladığımızı düşünüyorum. Takım olarak çok güzel bir oyun sergiliyoruz. Takımın kimyası tuttu. Aldığımız transferler güzel isimler, güzel performans gösteriyorlar. Ama takım kimyası daha önemli, biz bunu başardık. Ama yere sağlam basıyoruz. Adım adım hedefe doğru gitmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince ileriye taşımaya çalışacağız Avrupa'da. İki tane Hollanda takımının çıkması güzel, enteresan oldu. Hocamız, bu iki takımı iyi tanıyor. Güzel bir Avrupa Ligi izleyeceğimiz düşünüyorum. Ligde de Beşiktaş'ın hep hedefi şampiyonluk. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah sakatlık bir şey olmazsa bu oyunumuzla ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum ben."