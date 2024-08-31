Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-1 (MAÇ SONUCU)

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kasımpaşa, kritik maçtan 1-0 galip ayrılıp bu sezon ilk kez kazandı.

Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golü 6. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 5'e çıkarırken, Rizespor 4 puanda kaldı.

ÜÇ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçında 3 gol VAR kararıyla iptal edildi. Ev sahibi Rize'nin 10. dakikada Mocsi ve 35. dakikada Sowe ile bulduğu goller, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Kasımpaşa'nın 72. dakikada Ben Ouanes'le bulduğu ikinci gol de yine VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı) 6. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Fall'ın pasında arka direkte topu kontrol eden Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 10. dakikada Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Michev'in kafa şutunda penaltı noktasına topla buluşan Mosci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı. 30. dakikada Minchev'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi. 35. dakikada Kasımpaşa savunmanın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topla buluşan Akintola'nın şutu kaleci Gianniotis'den sekerek kale sahasında Sowe'un önünde kaldı. Sowe'un vuruşunda top ağlara gitmesine rağmen VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.