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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Kasımpaşa Haberleri

        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılara Karadeniz deplasmanında üç puanı getiren golü Ben Ouanes kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:23
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kasımpaşa, kritik maçtan 1-0 galip ayrılıp bu sezon ilk kez kazandı.

        Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golü 6. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

        Kasımpaşa bu sonuçla puanını 5'e çıkarırken, Rizespor 4 puanda kaldı.

        ÜÇ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

        Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçında 3 gol VAR kararıyla iptal edildi. Ev sahibi Rize'nin 10. dakikada Mocsi ve 35. dakikada Sowe ile bulduğu goller, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Kasımpaşa'nın 72. dakikada Ben Ouanes'le bulduğu ikinci gol de yine VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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        MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

        6. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Fall'ın pasında arka direkte topu kontrol eden Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        10. dakikada Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Michev'in kafa şutunda penaltı noktasına topla buluşan Mosci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.

        30. dakikada Minchev'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

        35. dakikada Kasımpaşa savunmanın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topla buluşan Akintola'nın şutu kaleci Gianniotis'den sekerek kale sahasında Sowe'un önünde kaldı. Sowe'un vuruşunda top ağlara gitmesine rağmen VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.

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