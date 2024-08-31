Trabzonspor'da Şenol Güneş görüşmesinde neler yaşandı?

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'dan boşalan koltuk için Şenol Güneş'i ilk sıraya almıştı. Tecrübeli teknik adam yapılan ilk görüşmelerde yönetimle çalışma noktasında tereddütler yaşarken süre istemişti.

ŞENOL GÜNEŞ İKNA OLMADI

HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre geceye doğru camianın büyükleriyle de birlikte yapılan ikinci toplantıda şartlarını sunan Güneş yapılan görüşmelerde yine ikna olmadı.

72 yaşındaki hoca, gelmesi halinde üstünde herhangi bir ismin olmamasını, ayrıca herhangi bir yöneticiyi de tesislerde görmek istemediğini belirtti.