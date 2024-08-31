Trabzonspor'da Şenol Güneş görüşmesinde neler yaşandı?
Abdullah Avcı ile dün akşam yollarını ayıran Trabzonspor'da ilk önce Şenol Güneş ile görüşme yapılmıştı. İki kez yapılan ve sonuç alınamayan toplantının detayları belli oldu. Diğer yandan bordo-mavili yönetim, bu gelişmeler üzerine Fatih Tekke konusunda adım attı
Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'dan boşalan koltuk için Şenol Güneş'i ilk sıraya almıştı. Tecrübeli teknik adam yapılan ilk görüşmelerde yönetimle çalışma noktasında tereddütler yaşarken süre istemişti.
ŞENOL GÜNEŞ İKNA OLMADI
HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre geceye doğru camianın büyükleriyle de birlikte yapılan ikinci toplantıda şartlarını sunan Güneş yapılan görüşmelerde yine ikna olmadı.
72 yaşındaki hoca, gelmesi halinde üstünde herhangi bir ismin olmamasını, ayrıca herhangi bir yöneticiyi de tesislerde görmek istemediğini belirtti.
Diğer taraftan gelen bilgilere göre kritik zirvede Şenol Güneş'in başkan Ertuğrul Doğan'a karşı tavrının soğuk olduğu da öğrenildi.
Takımla alakalı tespitlerde de bulunan Şenol Güneş üç hamle daha istediğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınması durumunda Güneş'in yardımcısı Hüseyin Çimşir olacaktı.
İBRE FATİH TEKKE'YE DÖNDÜ
Son olarak yaşanan bu gelişmeler üzerine Trabzonspor yönetimi, başkan Ertuğrul Doğan'a Fatih Tekke'nin getirilmesi konusunda görüş bildirdi. Alanyaspor'un başında olan Tekke'nin ise bordo-mavili kulüpten gelecek bir telefonu beklediği öğrenildi.