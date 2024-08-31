Türkiye’de Anadolu geneli ve kuzey bölgeler sonbahar hazırlığında, sıcaklıklar azalarak mevsim normallerine yaklaşırken, aralıklı yağmurlu günler devam ediyor.

Bu gece Marmara’da özellikle Edirne-Tekirdağ çevresinde kuvvetli yağış, su baskınlarına yol açabilir.

İstanbul’da bu gece yağmur geçişleri olur. Pazar sabahı şehir çok bulutlu ve kuzey ilçelerden itibaren yağmurlu havanın içine girecek görünüyor. Pazar günü yağmur birkaç saatten uzun sürebilir, pazartesi günü de İstanbul’da yağmur bekleniyor.

İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?

Doğu Karadeniz’de hava daha sakin, Akdeniz’de Antalya çevresi pazar akşamı ve pazartesi gün içinde biraz yağmurla ıslanabilir. Güneyde yağışların kuvvetli olmasını beklemiyoruz.

Batı Karadeniz’de Karabük-Kastamonu arasında beklenen yağışlar gece olurken İnebolu sahiline kadar daha geniş bir alanda görülecek.

Riskli yağışlar Anadolu’da lokal olarak görülüyor, Konya-Antalya arasında bu akşam yine sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri görebiliriz.

İstanbul’da beklenen yağmur lokal olarak kuvvetli olacak, şehirde daha önce su baskını yaşanmış dere/akarsu kenarlarında, dik yokuşların buluştuğu düzlük ve çukur semtlerde yine sular yükselebilir.

YAZ HAVASINA SONBAHAR KARIŞTI

Yaz havasına sonbahar karıştı artık, gölgelerde esen rüzgarlar serin olacak. Marmara’da ve Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu’da gece sıcaklıkları azaldı. Gündüzler ise güneşle yine sıcak, terletiyor. İstanbul gündüz 28-30°C, Ankara 26-27°C gibi sıcaklıklarda seyrediyor.

Akşam olduğunda ise klimaları kapatıp pencereleri açma vakti. Sonbahar ülkemize ve bize iyi gelsin, hoşgelsin.

Balık avı yasağının sona erdiği bugünlerde yeni balık sezonu bereketli, kurallara ve doğaya uygun yöntemlerle geçsin.